Závěr léta? Připravte si tvarohové knedlíky s borůvkami a vanilkovou omáčkou

Česká klasika, která neomrzí. Připravte si tvarohové knedlíky s borůvkami, vanilkovou omáčkou a skořicovou zmrzlinou podle receptu šéfkuchaře Aleše Veselého z nově otevřeného Belcredi Bistra.

Tvarohové knedlíky s vanilkovou omáčkou a skořicovou zmrzlinou

250 g tučného tvarohu



100 g hrubé mouky



5 ks vajec



250 g cukru



200 g borůvek



1 ks vanilkového lusku



20 ml rumu



150 ml smetany 30%



10 g skořice mleté



200 ml smetany 35%



V míse rozmícháme tvaroh se 100g cukru a jedním vejcem, poté vmícháme mouku. Těsto si rozdělíme na 80g bochánky, z nich uděláme placky, na ně borůvky a vytvarujeme knedlíky. Knedlíky vaříme 12minut ve vroucí vodě.

V míse ve vodní lázni rozmícháme dva žloutky s cukrem (50g)a rumem. Přilijeme smetanu (30% ) a vanilkový lusk. Na vodní lázni zahříváme za stálého míchání, dokud nám omáčka nezhoustne.

Zahřejeme smetanu (35%) na 85 stupňů, v ní rozmícháme cukr (100g) a skořici. Stáhneme z plotny a vmícháme dva žloutky. Dáme do plastové nádoby a na 24 hodin do mrazáku, po 24 hodinách směs nakrájíme na 3x3 cm velké kostky a ty rozmixujeme. Zmrzlinu si dáme do nádoby, ve které jí budeme chtít uchovávat v mrazáku, při podávání tvarujeme kopečky.