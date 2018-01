Zavolat si rovnou z vězeňské cely? Proč ne, řekli si ve Francii

PAŘÍŽ Více než 50 tisíc mobilních telefonů by mělo dorazit do francouzských káznic do konce roku 2018. Vězni si budou moci zvolit čtyři čísla, na která budou telefonovat. Nápad vyvolal ostrou debatu.

Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová slibuje francouzským vězňům řadu změn, jež jim mají zaručit důstojnější podmínky. Usiluje o zavádění alternativních trestů i zlepšení systému trestního řízení.

Nebývalou pozornost ovšem vzbudila její krátká poznámka, kterou loni utrousila po návštěvě věznice v provensálské obci La Farlede. Slíbila totiž umístění mobilů do každé vězeňské cely. Celkem půjde o více než 50 tisíc mobilních telefonů.

Nyní ministryně Belloubetová potvrdila, že si za závazkem stojí. Resort spravedlnosti už podle listu Le Parisien zahájil výběrové řízení na firmu, jež mobily poskytne. Do května by měl být znám výsledek, cely mají být vybaveny mobily nejpozději do konce roku.

Je to ale citlivé téma. Co je důležitější: právo vězňů komunikovat se svými blízkými, či bezpečnost země? Francouzi zůstávají v této věci rozděleni.

Utnout nelegální obchody

Adeline Hazanová, hlavní kontrolorka z vězeňské služby, Belloubetovou podpořila. „Nemůžeme bránit vězňům v telefonických kontaktech,“ uvedla. Nové opatření podle ní jen ušetří čas. Dříve museli dozorci vězně pokaždé doprovázet k pevným linkám. To nyní odpadne.

Bývalý poslanec za pravicové Republikány Georges Fenech ale nápad zcela odmítá. „Je to hrozná věc, znamená pro nás skutečnou záruku, že vězni budou mít přímé spojení s radikálními islamisty,“ citoval ho deník Libération. Mobilní telefony jsou podle něj velmi obtížně kontrolovatelné.

Takové obavy ale nejsou úplně namístě. Trestanci budou moci volat pouze na čtyři vybraná čísla, která jim vězeňská správa schválí. Všechny ostatní jim zablokují. Výhrady přispěvatelů na sociálních sítích však neustaly. Francouzi tam píší o „čtyřhvězdičkových věznicích“ či „luxusních resortech za mřížemi“.

Dvaašedesátiletá ministryně Belloubetová má ve prospěch mobilů v celách dva argumenty. Jednak podle ní pomůžou udržovat rodinné vazby, takže se zvýší šance na opětovné začlenění vězně do normálního života, a vedle toho se také omezí kriminalita, která bují okolo nelegálního obchodování s mobily za branami věznic. Podle údajů vězeňské služby bylo jen za první polovinu uplynulého roku zadrženo ve věznicích přes 19 tisíc nelegálně držených mobilů, jež se vězňům podařilo za mříže propašovat.

Francouzské úřady připomínají, že projekt už byl úspěšně vyzkoušen ve věznici v obci Montmédy. Vězni tam měli na celách své mobilní telefony od léta 2016.

Dozorcům museli předat seznam všech kontaktů, které vytáčí. Ke svému povolenému seznamu čísel pak měli přístup na základě zadání osobního identifikačního kódu. „Experiment byl jednoznačně úspěšný,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.