Zdeněk Sklenář má novou galerii, zahájí ji skupinová výstava

PRAHA Galerie Zdeněk Sklenář otevírá nové prostory v Mikulandské ulici. První výstava se jmenuje 1685 dní a nocí, přístupná bude od úterý a představuje mnoho autorů, jimž se galerista Sklenář věnuje. Galerie na čtyřech stovkách metrů čtverečních by měla nahradit někdejší prostory na Smetanově nábřeží, které v roce 2013 zničil výbuch.

Nachází se v barokním Schönkirchovském paláci, který je po rekonstrukci propojen se sousední novostavbou.



V nových prostorách Galerie Zdeněk Sklenář se v autorské instalaci Josefa Pleskota a Jana Merty objeví díla slavných představitelů českého umění Jana Zrzavého, Františka Kupky, Josefa Čapka, Josefa Šímy, Václava Boštíka, Bohuslava Reynka, Josefa Lady, Karla Malicha či Zdeňka Sýkory vedle děl současníků Jiřího Kovandy či Krištofa Kintery.

Sklenář říká, že po více než třech letech fungování galerie na šesti různých působištích našel trvalé místo pro 6000 děl, které galerie aktuálně vlastní. Vedle výstavních síní a kanceláří se v historickém domě vybudovaly také trezory pro uložení děl. „Po 27 letech působení v galerijním provozu bych chtěl spíše více expandovat do zahraničí, a naopak představovat zahraniční umění českému publiku,“ říká.

Sklenář přizval ke vzniku svého nového působiště architekta Josefa Pleskota. Architekt pracoval s původními palácovými výmalbami a inspiroval se i dobovými štuky, navrhl také nábytek do galerie. Říká, že se intervence do historického, ale poničeného a místy až vybydleného objektu bál. „Bylo třeba vymyslet interiér a logistiku galerie.... a pověsit na stěny tento ?pele-mele ? v nejlepším slova smyslu,“ řekl. Navíc prostory galerie jsou v paláci, který jako součást novostavby už rekonstruoval architekt Stanislav Fiala. „Zjistil jsem ale, že je možné, aby byl Zrzavý vedle Grygara, Kintera vedle Lhotáka a Josef Lada vedle úplně čehokoli,“ pochválil si instalaci, v níž všechna díla jsou prodejní a k vidění by měla být do počátku března.

Galerie Zdeněk Sklenář vznikla v polovině 90. let v Litomyšli, v Praze působila od roku 2001 na Smetanově nábřeží. Tlaková vlna po výbuchu plynu v dubnu 2013 dům poškodila a zničila řadu děl. Rok a půl po výbuchu otevřel galerista komorní prostor v Salvátorské ulici.

Vedle klasiků české moderny či některých známých jmen současného českého umění se věnuje také čínským autorům. S Čínou umělecky obchoduje, představil tam také například dílo Františka Kupky. Samostatnou výstavu v Praze uspořádal malíři Zhang Xiaogangovi (Čang Siao-kangovi), který patří k nejslavnějším čínským umělcům, jejichž díla jsou oblíbená i na Západě a prodávají se za vysoké částky. Ukazuje je i výstava na nové adrese galerie.