Zemřel Miroslav Liškutín. Jako stíhací pilot létal za druhé světové války s RAF

PRAHA V Británii v pondělí zemřel válečný hrdina Miroslav Liškutín, jeden ze dvou posledních československých stíhacích pilotů účastnících se za druhé světové války bitev v řadách britské RAF. Na twitteru to uvedla česká armáda. Liškutín žil dlouhodobě v Británii. Bylo mu 98 let.

„Dnes zemřel brigádní generál v.v. (ve výslužbě) Miroslav Liškutín. Hrdina, který se od roku 1940 v Anglii účastnil bojů, během kterých uskutečnil 131 letů nad nepřátelská území a nalétal 465 bojových hodin,“ uvedla armáda. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář uvedl, že zprávu přijal s upřímným zármutkem. „Armáda ČR ztrácí v jeho osobě významnou postavu druhé světové války - příslušníka 312. a 313. československé stíhací perutě ve Velké Británii. Čest jeho památce,“ dodal Bečvář. Liškutína loni prezident Miloš Zeman povýšil za hrdinství do generálské hodnosti.

Z okupovaného Československa odešel v dubnu 1939 přes Polsko, Švédsko a Velkou Británii do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, se kterou byl vyslán na šestiměsíční výcvik do Afriky. Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde dokončil výcvik stíhacího pilota a od srpna 1941 létal u 145. britské perutě RAF.

Později byl převelen k 312. československé stíhací peruti RAF a v květnu 1945 k 313. československé stíhací peruti RAF. Nalétal 465 operačních hodin a asi 130 letů nad nepřátelským územím, čímž se zařadil mezi jedny z nejvíce bojově nasazených českých stíhacích pilotů během druhé světové války. Po roce 1948 se vrátil do Velké Británie.

Posledním českým pilotem, který za druhé světové války usedl v britské RAF do kokpitu stíhacího letounu, je s pondělkem pouze Emil Boček, který v neděli oslaví 95. narozeniny.