Žerty o znásilnění dětí ho vyšly draho. Vyhozeného Jamese Gunna se zastávají kolegové

Společnost Disney oznámila, že vyhazuje režiséra Jamese Gunna od filmu Strážci Galaxie 3. Důvodem měly být Gunnovy příspěvky na sociální síti Twitter z let 2009 až 2011. Vyhozeného režiséra se začali zastávat kolegové, podle kterých si Gunn takový konec nezasloužil.

„Ta voda ze sprchy teče tak slabě, že mi připadá, jako by mi nějaké tříleté dítě močilo na hlavu.“ Tak zní jeden z Tweetů režiséra Jamese Gunna z let 2009 až 2011. „Postradatelní byli tak mužný film, že jsem z toho vym*dal duši z chlapečka sedícího v kině vedle mě,“ zní další. Příspěvky známého režiséra, který byl v době jejich psaní stále poměrně neznámou tváří sesbíral a zveřejnil známý pravicový konspirační teoretik Mike Cernovich. James Gunn zveřejnil omluvu na svém Twitteru. „Beru za své příspěvky plnou zodpovědnost. Dříve jsem na sebe nahlížel jako na provokatéra,“ píše kromě jiného v omluvě. To ale nestačilo společnosti Disney, režisérově zaměstnavateli.

„Urážející podstata a obsah zveřejněných příspěvků Jamese Gunna jsou neomluvitelné a neslučitelné se zásadami našeho studia a proto jsme s ním přerušili obchodní spolupráci,“ popsal Gunnův vyhazov Alan Horn, mluvčí společnosti Disney. Gunn měl režírovat třetí díl oblíbené a komerčně úspěšné superhrdinské ságy Strážci galaxie. Zatím není jasné, jak to s filmem bude dále.

Všichni děláme chyby

„Mám k tomu hodně co říct, ale prozatím alespoň tohle... James Gunn je jedním z nejvíce milujících, pozorných a přátelských lidí, které jsem kdy poznal. Je ohleduplný a dobře vychází s lidmi i zvířaty. Udělal chybu. Všichni jsme někdy nějakou udělali. Rozhodně mi není jedno to, co se mu teď děje,“ napsal na svůj Twitter herec Dave Bautista, který ve Strážcích galaxie ztvárnil postavu Draxe ničitele.

