Zhroucený most v Janově: jeden podobný od stejného autora se již zřítil ve Venezuele

JANOV/PRAHA Morandiho most v severoitalském Janově, jehož více než stometrová část se v úterý dopoledne zřítila, byl podle odborníků dlouhou dobu v nevyhovujícím stavu. Stavba je součástí stěžejní dopravní tepny vedoucí podél Ligurské riviéry. Incident si vyžádal desítky obětí a zraněných.

Výstavba Morandiho mostu, který navrhl uznávaný italský inženýr Riccardo Morandi, započala v roce 1962. Slavnostně byl otevřen o pět let později, konkrétně 4. září 1967, za přítomnosti tehdejšího prezidentka republiky Giuseppeho Saragaty.



Více než 1100 metrů dlouhá a 45 vysoká metrů stavba s třemi železobetonovými pilíři o výšce 90 metrů, křižuje řeku Polcevera, která od sebe odděluje dvě janovské části Sampierdarena a Cornigliano. Zároveň jde o stěžejní dopravní tepnu vedoucí podél Ligurského moře z italského přístavního města přes francouzské Nice až do Andorry.

Pod objektem, jenž je údajně prvním zavěšeným mostem vybudovaným v Evropě, se vedle nákupního centra a průmyslových skladů, nachází rovněž důležitá železniční trať spojující Janov s Milánem. Právě ji přibližně sto metrů dlouhá zřícená část také zasáhla.

Podle italských médií se Morandiho mostu přezdívalo „Nemocný most“. V minulosti na něm proběhlo na několik rekonstrukcí, poslední před dvěma lety. Právě v tomto období se stal častým předmětem kritiky odborníků a politiků, kteří jej označovali za nevyhovující.



Podle dva roky starého článku stavebního inženýra Antonia Brencicha z janovské univerzity měl několik problémů. Senátor Maurizio Rossi v dopise adresovaném ministerstvu dopravy a infrastruktury zase v roce 2016 zmínil, že most byl vystaven znepokojivému kolapsu spojů. „Potřebuje mimořádnou údržbu, bez níž hrozí jeho uzavření,“ napsal tehdy.

Zástupci dálniční sítě se ovšem hájí, že situaci ohledně viaduktu pravidelně pozorovali a měli ji pod dohledem, dokonce nad požadavky. „Bylo nemožné předpověděz zhroucení mostu. Nebyl žádný důvod považovat jej za nebezpečný,“ cituje agentura Reuters dálničního ředitel pro janovský region.

Zavěšené mosty zkonstruované Riccardem Morandim jsou charakteristické velmi malým počtem podpěr. Konstruovány bývají převážně z předpjatého betonu. U mostů takového typu se přitom častěji využívají ocelová lana.

Zajímavostí je, že jeden z Morandiho mostů ve Venezuele, který byl na zkoncipován na podobném principu jako viadukt v Janově, se zřítil v roce 1964 poté, co do jeho pilíře narazil tanker Exxon Maracaibo. Naložen byl 36 tisíci tunami ropy. Morandi mimo to postavil také mosty v Ekvádoru, Kolumbii či Kanadě.