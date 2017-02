Alžběta II. slaví safírové jubileum. Jako první britská královna vládne už 65 let

Zatímco před pěti lety byly oslavy diamantového jubilea, tedy šedesáti let na trůnu, velkolepé, letos Alžběta stráví výročí v ústraní, neočekává ani žádné dary. Velké veřejné akce se pak podle BBC předpokládají v roce 2022 při platinovém jubileum, jež připadá na 70 let vlády.



Today marks 65 years since Her Majesty The Queen acceded to the throne #SapphireJubilee pic.twitter.com/jTxFLeLdq9