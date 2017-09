Vyzkoušejte barevné zeleninové placky bez mouky

Vlna oblíbenosti zeleninových pokrmů nebere konce. Zeleninou se krmí všichni a nutno konstatovat, že je stále v kurzu. Vychutnejte si zeleninové placky barevné jako duha. Jsou chutné, rychlé a bez mouky. Ideální k mlsání i jako příloha k salátu anebo jen tak si je namazat krémovým sýrem, tedy pro všechny, kdo milují zeleninu.

Vlna obliby vegetariánských pokrmů přišla z Británie?

Obecně šílení po zelenině asi nezačal jen známý britský kuchař původem z Izraele Yotam Ottolenghi, který pro zeleninu nadchnul nejednoho gurmána. Svými středomořskými zeleninovými pokrmy doslova zbláznil celou Británii (a nejen tu) a ukázal, že zelenina se hodí i pro sofistikovanější zpracování. Chodit do londýnských restaurací se jménem Ottolenghi, kde některé z jeho vegetariánských kreací můžete ochutnat, je snad i společenskou nutností, samozřejmě mimo to, že si opravdu moc pochutnáte.

K všeobecnému trendu zdravého životního stylu přispěchali na pomoc i ostatní kuchařské celebrity a výživoví poradci a všichni svorně doporučují, že maso již jednoduše nemusíte mít každý den. Dokonce někteří šli tak daleko, že hlásají: maso stačí jen jednou týdně a ostatní dny si dopřejte něco jiného, nejlépe zeleninového! Nemusíte být ani vegetariáni či přísní vegani, přesto můžete mít zeleninu rádi.



Návrat ke kořenové ale i listové zelenině

Vracíme ke kořenům a to doslova. Kořenová zelenina slaví nejeden úspěch a to nejen svým comebackem červené řepy, tuřínu, vodnice, pastiňáku, ale i všemi možnými barevnými variacemi běžné mrkve. Víme jak chutná jeruzalémský artyčok neboli topinambura a ze sladkých brambor si běžně děláme hranolky. S listovou zeleninou je to obdobné. Na pořadu dne jsou kapusty a různé druhy zelené a zimní listové zeleniny jako jsou třeba velmi chutné odrůdy zelí a kadeřávku, který již dobyl naše jídelníčky, coby velmi výživná a chutná zelenina.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.



Začátek léta slavíme českým chřestem a o rebarboře již víme, že je to také zelenina. A když se ohlédneme zpátky a uvědomíme si, že tyto zeleniny byly již dříve součástí jídelníčku našich předků a pochopitelně a s pokorou se k nim vracíme. Nelze než konstatovat, že v naší gastronomii se věci mění a to je dobře. Zeleninu seženeme běžně v obchodech a fajnšmekři si pro ni chodí na farmářské trhy. A teď už jen zbývá si se zeleninou pohrát a vědět, jak ji chutně připravit.



Od květákové pizzy k zeleninovým placičkám

Skvělým příkladem jak si připravit zeleninu jsou barevné zeleninové placičky. Inspirace nepochybně přichází od květákové pizzy, kdy se místo korpusu z mouky sáhne po květáku a mouku hravě nahradí mandlová moučka.

Barevné zeleninové placky, které se jako duha liší podle druhu použité zeleniny jsou příkladem, jak si zeleninu zamilovat. Základní korpus s brokolicí zastoupí zelenou barvu a škálu doplní mrkev se šafránem a o červený tón se postará červená řepa. Hotové jsou za chvilku a chutnají báječně. Výborné k mlsání jen tak či jako příloha anebo si je namazat osvěžujícím krémovým sýrem a posypat pažitkou. Takže svoji denní dávku zeleniny si hravě můžete odškrtnout a ještě si pochutnáte. Nejen pro vegetariány, pro všechny kdo nechtějí mouku, nejen pro dospělé, ale i pro děti.

Barevné zeleninové chlebíčky bez mouky

Inspirováno Green Kitchen at Home



Brokolicový chlebíček:



1 větší brokolice včetně stonku



100 g mandlové moučky



4 vejce velikosti M



hrst čerstvých bylinek, nejlépe tymiánové lístky, oregano, bazalka



mořská sůl



čerstvě namletý pepř



Mrkvový chlebíček:

1/2 středního květáku včetně stonku



100 g mandlové moučky



3 střední mrkve



2 lžičky kurkumy



4 vejce velikosti M



hrst čerstvých bylinek, nejlépe tymiánové lístky, oregano, bazalka



mořská sůl



čerstvě namletý pepř



Chebíček z červené řepy:

1/2 středního květáku včetně stonku



3 menší bulvy červené řepy



1 středně velký pastiňák



100 g mandlové moučky



4 vejce velikosti M



čerstvé bylinky, nejlépe lístky kopru anebo fenyklu a tymiánové lístky



mořská sůl



čerstvě namletý pepř



Předehřejeme si troubu na 200°C a vyložíme si plech papírem na pečení. Brokolici omyjeme, nakrájíme na menší kousky a dáme do mixéru a rozmixujeme až do struktury jako je uvařená rýže. Přendáme do větší mísy a přidáme mandlovou moučku, vejce a směs ochutíme solí, pepřem a přidáme nasekané lístky tymiánu, oregana a bazalky. Vše důkladně promícháme do směsi. Přendáme na papírem vyložený a lehce olejem potřený plech a pomocí stěrky směs rovnoměrně rozprostřeme až k okrajům. Dáme do trouby a pečeme asi 25 minut, dokud nebude placka lehce do zlatova. Vyndáme a necháme zchladnout. Poté opatrně otočíme a odstraníme papír na pečení. přendáme na větší prkýnko a nakrájíme na pravidelné obdélníčky asi jako je knäckebrot.

Servírujeme jen tak anebo můžeme potřít krémovým sýrem a posypat pažitkou. Uchovávejte v ledničce v hermeticky uzavřené misce, vydrží pár dní. Příprava mrkvového chlebíčku je stejná, místo brokolice ale rozmixujeme květák a přidáme nastrouhanou mrkev. Tentokrát ochutíme kurkumou a můžeme přidat i špetku drcených fenyklových zrníček. Bylinky přidáme dle vaší chutě.

Příprava chlebíčku z červené řepy je obdobná, syrovou řepu oloupeme a nastrouháme na jemno do mísy, přidáme nastrouhaný pastiňák a rozmixovaný květák. k ochucení přidáme částečně rozdrcená a na sucho opražená semínka fenyklu.