Bojiště Hamburk: policie se střetává s demonstranty, zranění jsou na obou stranách

Hamburk požádal u jednotlivých spolkových zemí o další posily. Na místě už je přitom nyní zhruba 20 tisíc policistů z celého Německa.

Do severoněmeckého města by tak podle zpráv mělo dorazit dalších 240 policistů z Meklenburska-Předního Pomořanska a po dvou stovkách strážců zákona z Bádenska-Württemberska, Bavorska a Šlesvicka-Holštýnska.

Demonstrace s názvem Vítejte v pekle namířená proti vrcholné schůzce zástupců ekonomicky vyspělých zemí se ve čtvrtek v podvečer zvrhla v rozsáhlé střety s policií. Z davu čítajícího několik tisíc lidí létaly lahve, dýmovnice a další předměty, zatímco policie nasadila vodní děla a pepřový sprej.

Police use water cannon on protesters on streets of Hamburg as G20 summit gets under way https://t.co/083v56CQMl pic.twitter.com/X4sDZRKh6x