O rozvod náhle požádala v září Jolie. Jako příčinu rozvodu uvedla „nesmiřitelné rozpory“ páru, který spolu žil 12 let a má tři vlastní a tři adoptované děti ve věku od osmi do 15 let. Odmítla možnost střídavé péče, jak chtěl Pitt, a nabízela mu jen občasné návštěvy.



Později média uvedla, že rozchod slavného páru souvisí s Pittovým chováním k dětem. Pitt podle médií se při jedné cestě letadlem opil a následně na děti křičel a fyzicky je napadal. Kvůli tomu měla herce i vyšetřovat losangeleská policie.

Nyní 52letý Brad Pitt a 41letá Angelina Jolie se do sebe zamilovali při natáčení filmu Pan a paní Smithovi, který měl premiéru v roce 2005. Pitt se poté rozvedl se svou tehdejší manželkou Jennifer Anistonovou, s níž se oženil v roce 2000. Jolie za sebou měla už dvě manželství - s Billym Bobem Thorntonem a s Jonnym Lee Millerem.