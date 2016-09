Holkup loni v pořadu České televize Reportéři ČT mluvil jako člen spolku Českoslovenští vojáci v záloze. Uvedl tehdy, že pokud ho vláda donutí válčit pod vlajkou NATO, bude se nejprve „střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu“.



Státní zástupce Petr Cigánek klasifikoval Holkupův výrok jako nebezpečné vyhrožování, za které mu hrozí až jeden rok vězení. Případ se dostal k soudu na základě trestního oznámení.

Holkup před soudem uvedl, že jako bývalý voják z povolání se společně se svými přáteli rozhodl sestavit paralelní ozbrojenou složku, která by dokázala bránit státní hranici. „Byla to parta kamarádů, která neměla právní subjektivitu. Cítili jsme, že ochrana našich hranic po roce 1989 je ohrožena a stát se o ni nestará,“ řekl Holkup.

Na dotaz státního zástupce Petra Cigánka uvedl, že jeho přátelé jsou držiteli střelných zbraní. „Všechny zbraně jsou legálně držené a používáme je pouze na střelnici,“ řekl.

Názor občanů je hrozící válka

Při natáčení reportáže České televize nacvičovala skupina mužů podle Holkupa ostrahu hranic proti migrantům. „To je nebezpečí pro náš stát. Chceme posílit obranyschopnost země,“ uvedl. Zároveň odmítl možnost zúčastnit se válečného konfliktu po boku NATO.



Podle Holkupa je kauza dílem novinářů z České televize. „Kdyby Česká televize v úvodu neuvedla, že vyhrožujeme politikům, tak by o té reportáži nikdo nevěděl,“ řekl soudu Holkup.

Jeho vyjádření byla podle něj predikce toho, co by se mohlo stát, kdyby vznikl problém. „Jen jsem nastínil hypotetickou možnost. Vyjádřil jsem názor občanů, že nám hrozí vznik války. Následovat bude zásah cizí moci nebo občanská válka, a to si nikdo nepřejeme,“ uvedl.

Na dotaz státního zástupce, jestli reportáž před odvysíláním viděl a zda souhlasí se svým výrokem, odpověděl, že se vším souhlasil, ale netušil, co z reportáže ČT udělá. „Několikrát jsem si s ním (redaktorem) telefonoval a vyměnili si několik emailů,“ dodal obžalovaný.

Před organizací Českoslovenští vojáci v záloze v minulosti varoval poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek. Zástupci tohoto spolku, kteří se označují za příznivce prezidenta Miloše Zemana, považují NATO za zločineckou organizaci a české politiky za nepřátele. Českoslovenští vojáci v záloze ve svých prohlášeních například uváděli, že chtějí zabránit válce, kterou se snaží NATO rozpoutat, českou ústavu označují za „záměrně nedokonalou“ nebo uvádějí, že „zastupitelská pseudodemokracie“ ohrožuje svobodu a nezávislost. Na facebooku má nyní skupina přes 7300 příznivců.