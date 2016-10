Europoslanci vyzvali k propuštění Čecha vězněného v Súdánu. Čelí obvinění z protistání činnosti

„Situace v Súdánu nabývá stále hrozivějších rozměrů. Od začátku roku došlo v Dárfúru k asi 30 chemickým útokům proti občanské společnosti,“ uvedl italský europoslanec Ignazio Corrao z euroskeptické frakce EFD, který je jedním z autorů nového usnesení o Súdánu. „Chceme vyzvat Súdán, aby okamžitě ukončil tyto kruté aktivity a umožnil dodání humanitární pomoci,“ dodal. Jak vyjmenovali další europoslanci napříč frakcemi, v zemi dochází k porušování lidských práv, nadměrnému používání síly i zastrašování nevládních organizací a náboženských menšin.

V Súdánu dochází k etnickým čistkám

Podle českého poslance Pavla Teličky (ANO), rovněž spoluautora zprávy, nedochází v oblasti Dárfúru od února 2003 k ničemu jinému než k etnickým čistkám a násilí. To si podle OSN vyžádalo již 2,3 miliony vysídlených. „Umar Bašír je válečný zločinec. Evropská unie musí zavést sankce proti těm, kteří porušují práva,“ dodal Telička. Na Bašíra vydal již před několika lety zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), země ho ale zatím nevydala.

„Dovolte mi, abych zdůraznil právo na svobodu náboženského vyznání, a to v souvislosti s českým občanem Petrem Jaškem. Vyzývám zde súdánskou vládu k jeho okamžitému propuštění,“ uvedl následně poslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL).

Jašek je obviněn z šíření nepravdivých informací

Servery, které se případu Petra Jaška věnují, tvrdí, že čtveřici hrozí až trest smrti, avšak česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová Šmigolová, jejíž úřad má Súdán na starosti, to nepotvrdila. „Důkazy, které proti němu mají, nepovažujeme za průkazné. Jsme přesvědčeni, že z hlediska českých zákonů se (Jašek) nedopustil ničeho nezákonného. I jeho súdánský právník říká, že jeho šance vidí dobře,“ uvedla před pár dny Kuchyňová Šmigolová. Proces s českým občanem začal v srpnu, ale byl již několikrát odročen.

Jašek byl podle české diplomacie na misionářské misi. Server Christian Solidarity Worldwide uvedl, že je Čech obviněn z šíření nepravdivých informací. Stejně jako tři ostatní - Abdulmonem Abdumawla a reverendi Hassan Taour a Kuwa Shamal - je obviněn v sedmi bodech, k nimž patří také činnost proti státu. Jašek odjel do Súdánu pomáhat tamním křesťanům a nebyla to jeho první cesta do rizikové oblasti. V minulosti již pomáhal křesťanům v Nigérii.