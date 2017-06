Exšéf FBI tvrdí, že po něm Trump žádal ukončit vyšetřování Flynna

Prezident Trump a ředitel FBI James Comey. | foto: Reuters

WASHINGTON Prezident Spojených států Donald Trump žádal po někdejším řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesi Comeymu věrnost a také to, aby ukončil vyšetřování nyní již bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna. Vyplývá to z Comeyho prohlášení, které ve středu s předstihem zveřejnil senátní výbor pro dohled nad tajnými službami. Comey bude ve čtvrtek před tímto výborem, který vyšetřuje možné zásahy Ruska do loňských amerických voleb, vypovídat.

„Potřebuji oddanost, očekávám věrnost,“ řekl podle prohlášení Trump v lednu Comeymu během jejich společné večeře. Prezident se ho také zeptal, zda chce zůstat v křesle ředitele FBI. Na to prý odpověděl, že chce odsloužit svůj desetiletý mandát a že politicky nestojí na ničí straně.

„Velmi mě to znepokojilo, neboť FBI má k výkonné moci tradičně nezávislý status,“ uvedl v prohlášení Comey. Flynn předá senátnímu výboru některé dokumenty v ruské kauze S Trumpem se Comey během večeře bavil i o osudu Flynna, který na post v Bílém domě rezignoval kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. „Věřím, že najdete způsob, jak to nechat být, jak nechat Flynna být,“ řekl podle Comeyho prohlášení prezident. Na to mu odvětil, že Flynn je sice dobrý člověk, ale neřekl mu, že případ nechá být. Comey v prohlášení také uvedl, že si vybavuje během čtyř měsíců celkem devět osobních jednání s Trumpem, tři se uskutečnily mezi čtyřma očima a šest po telefonu. Comey se následně obrátil na ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, aby zabránil jakékoli další přímé komunikaci mezi ním a prezidentem. Analytici již předem naznačují, že Comeyho čtvrteční výpověď může být značně výbušná, pokud jde o chování Bílého domu. Trump nečekaně Comeyho odvolal počátkem května. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu. Spekulace o tom, že odvolání souvisí s Flynnovým vyšetřováním, šéf Bílého domu odmítl.