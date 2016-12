Izraelské šperky i ekvádorský švec. Začíná designSUPERMARKET

Mezi další zahraniční značky, které budou na festivalu k vidění, se řadí slovenští Buffet Clothing, maďarští The Mama Kin nebo Ludus z Makedonie. Představí se také Fernando Echceverria, švec z Ekvádoru žijící v Praze.



Fashionclash již potřetí

„FASHIONCLASH Festival je jedinečná interdisciplinární akce s mezinárodním přesahem. Máme obrovskou radost, že můžeme být u toho a navzájem představovat naše designéry zahraničnímu publiku. Letos se na FASHIONCLASH v Maastrichtu představili tři čeští designéři, které jsme vybrali z loňského ročníku designSUPERMARKETU – Sofya Samareva, Unosto a dry milk of virgin mary,“ vysvětluje Darina Zavadilová, kreativní a programová ředitelka akce.

Otevírací doba designSUPERMARKET 2016 se bude konat od 8. do 11. 12. 2016 v Kafkově domě u Staroměstského náměstí na Praze 1. Otevírací doba: čtvrtek / 12 – 21 hodin pátek / 12 –21 hodin sobota / 10 –21 hodin neděle / 10 –18 hodin

S prestižním módním festivalem FASHIONCLASH spolupracuje designSUPERMARKET již od roku 2014, kdy svou tvorbu v Praze poprvé představila pětice holandských módních návrhářů. Díky kontinuální podpoře ze strany Velvyslanectví Nizozemského království v Praze budou i na letošním festivalu k vidění zajímavé osobnosti a neotřelé koncepty holandské módní scény.



„Značka LAU by Laura Verdank přiveze nápaditý unisex streetwear, který je trendový, ale jednoduchý a nositelný. Představí se také návrhářka Ellen Mary Rooijakkers s kolekcí Surplus, která je vyrobená z bio bavlny barvené ručně nasbíranými lokálními bylinami. Holandské zastoupení bude mít i oblast módních doplňků. Značka Naomi Rachel Timan s trefným mottem “I was a soffa” uvede sympatický koncept tašek vyrobených z recyklovaného nábytku,“ popisuje kurátorka Veronika Ruppert holandské značky a designéry, kteří budou k vidění letos.

Izraelský šperk

Unikátní výstava izraelského šperku pořádaná představí osm diplomových prací absolventů ateliéru šperku na univerzitě Shenkar – Engineering. Design. Art. v Tel Avivu pod vedením profesora Sharona Kerena, který bude v rámci doprovodného programu také přednášet. Tématem bude formování katedry Designu šperku na univerzitě Shenkar – Engeneering. Design. Art. v Tel Avivu pod osmiletým vedením osobnosti, jež není šperkařem, ale významným sochařem a performerem.

Vystavované diplomové práce se nachází na pomezí šperku a objektu. Tři ze studentů se budou na festivalu prezentovat osobně a jejich kolekce zde budou k zakoupení. Konkrétně to bude Vika Myzel, která v současnosti dlouhodobě působí v Praze, Shiran Shashua prezentující pod značkou The Morning After, a Noa Farbstein.

O designSUPERMARKETU designSUPERMARKET je prodejní festival autorského designu a nabízí návštěvníkům jedinečnou příležitost zhlédnout pod jednou střechou to nejlepší z autorské tvorby mladých českých i zahraničních designérů z oblastí módy, šperku, bytových doplňků, grafiky a ilustrace. Festival je zároveň akcí se společenským přesahem – plní funkci centra neformálního setkávání osobností českého designu se všemi, kdo projevují zájem o současné kulturní dění a urban scénu. Klade si za cíl co nejzodpovědněji přiblížit design širší veřejnosti a propagovat tvorbu mladých autorů.



Na designSUPERMARKET se však nezávisle na výstavě představí další dvě izraelské šperkařské značky, které se přihlásily samostatně – For Those Who Pray a TheyDream. Celou koncepci a kurátorský výběr výstavy připravila Danica Kovářová, o vizuální koncept se postarali Matěj Činčera a Jan Kloss.



Již poněkolikáté se v módní sekci představí značka Buffet Clothing, za kterou stojí tři designéři ze Slovenska. Tato sofistikovaná streetwearová značka, která doplňuje pravé italské tkaniny o čistou a minimalistickou estetiku, si klade za cíl zvýšit sebevědomí lidí skrze své nadčasové kousky.

Mosazné šperky uvede mladá maďarská designérka, původně studentka architektury, pod značkou The mama kin. K vidění bude nová kolekce i klasické a nejvíce prodávané produkty, široká škála šperků od těch nejmenších náušnic až po výrazné náhrdelníky. Často se jedná o pozlacené kousky s robustními povrchy a liniemi. V oblasti módních doplňků, konkrétně bot, se představí Ekvádorec žijící v Praze, Fernando Echceverria. Na festivalu představí novou edici flexi bot, kolekci natura, boty Mantta a novinku – kolekci bot na podpatku.