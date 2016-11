HARMONOGRAM VOLEBNÍHO DNE Otevření volebních místností: Volební místnosti se otevírají postupně i s ohledem na to, že země má šest časových pásem (včetně Aljašky a Havajských ostrovů). Volební úterý 8. listopadu - První místnosti se otevřou ve 12:00 SEČ na východním pobřeží, například v New Yorku nebo ve Virginii. Tři horské vesnice v New Hampshire volí podle tradic již od 06:00 SEČ. Středa 9.listopadu - V 01:00 SEČ se uzavřou první volební místnosti v důležitých státech Georgii, Indianě, Kentucky, Jižní Karolíně, Vermontu a Virginii. - V 02:00 SEČ se uzavřou volební místnosti v 16 státech a federálním distriktu Columbia včetně Floridy nebo Pensylvánie. Florida je nejdůležitějším z takzvaných "swing states", ve kterých jsou šance obou kandidátů vyrovnané.

- V 03:00 SEČ se uzavřou volební místnosti v 14 státech včetně Arizony, Colorada, Texasu nebo Wisconsinu, po spočtení jejich hlasů pak může být rozhodnuto.

- V 07:00 SEČ se jako poslední uzavřou volební místnosti na Aljašce. Vyhlášení výsledků: - Výsledky prezidentské volby bývají obvykle známy mezi 3:00 SEČ a 6:00 SEČ, pokud nenastane nepředvídaná situace. Minule to bylo v 5:12 SEČ.