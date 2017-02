Znalci ho ani neviděli, chtěl jen zpochybnit rozsudek, smetl soud Janouškovu žádost

„V nynějším procesu o návrhu na povolení obnovy řízení prakticky žádné zásadní nové skutečnosti nevyvstávají a už vůbec ne skutečnosti, jež by mohly ovlivnit rozhodnutí o vině odsouzeného,“ stojí v pravomocném rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, jejž server Lidovky.cz získal.

Janouškovu žádost o nové líčení nejprve loni v říjnu nevyslyšel pražský městský soud, vrchní soud pak jeho rozhodnutí zamítnutím lobbistovy stížnosti letos v lednu potvrdil.

Roman Janoušek, který má nyní ze zdravotních důvodů přerušený výkon trestu, se snažil otevřít svůj případ pomocí tří posudků, které měly doložit jeho sníženou příčetnost. V zamýšleném novém procesu chtěl pak dosáhnout nižšího trestu.

Analýzy vypracovali odborníci z oboru psychiatrie, neurochirurgie a očního lékařství. Podle nich trpěl lobbista v době nehody mozkovým hematomem, jenž v kombinaci s údajnou závislostí na alkoholu mohl zhoršit jeho vnímání a zrak.

Soudce Městského soudu v Praze Tomáš Kubovec „nové“ argumenty neuznal, současně vyjádřil údiv nad svérázností Janouškova podnětu. Oční lékař ani psychiatr kupříkladu podnikatele neprohlédli. „Za téměř dvacet své praxe jsem něco takového nezažil, pokud by měla být posuzovaná příčetnost odsouzeného, že by nedošlo k jeho vyšetření,“ pronesl soudce Kubovec.

Hematon a alkohol? Už se projednávaly, připomněl soudce

Kauza šla k soudu jako pokus o vraždu Státní zástupkyně Romana Janouška kvůli sražení ženy obžalovala z pokusu o vraždu, za níž mu v krajním případě hrozilo až 18 let.

Městský soud v Praze ale lobbistův čin kvalifikoval jako ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, za což mu v dubnu 2014 uložil trest tři roky vězení a pět let zákazu řízení.

Žalobkyně se však odvolala, Vrchní soud následně v září 2014 trest zpřísnil na čtyři a půl roku za mřížemi a sedm let bez řidičáku.



Janouškův advokát Lukáš Trojan podal stížnost, možnost obnovy procesu tak projednal ještě Vrchní soud v Praze. Ten dospěl ke stejnému závěru jako jeho kolegové z nižší instance. Vliv údajné lobbistovy závislosti na alkoholu či hematomu na jeho vnímání se totiž podrobně hodnotily už v původním procesu, na jehož konci byl trest 4,5 roku za mřížemi.

„Tyto základní okolnosti již byly předmětem důkladného a pečlivého dokazování v původním řízení, přičemž soudy obou stupňů se dostatečným způsobem věnovaly i hodnocení všech důkazů a přijaté skutkové závěry náležitě odůvodnily,“ stojí v rozhodnutí vrchního soudu vypracované senátem v čele se soudcem Martinem Zelenkou.

Vrchní soud navíc připomněl Janouškovu původní výpověď, v níž sám přiznává, že o ženě stojící před kapotou svého vozu věděl. I kdyby to sám nepotvrdil, podle soudu to stejně dokládají další indicie jako odstavení auta, lobbistův útěk parkem nebo jeho následný telefonát manželce už za přítomnosti policistů.

„Baba sfoukla trojitý salto,“ připomíná soud lobbistova slova

„Dostatečné povědomí odsouzeného o proběhlém skutkovém ději pak již jen dokresluje navazující telefonická komunikace, během níž odsouzený barvitě popisoval, jak ‚...baba hodila normálně šipku na kapotu...‘, ‚...sfoukla asi dvojitej kotrmelec, trojitý salto... ‘ apod.,“ píše vrchní soud. Žádost Janouška pak nepřímo označil za účelovou.

„Je možné shrnout, že odsouzeným v návrhu i projednávané stížnosti uváděné ‚nové‘ skutečnosti jsou pouhými hypotézami, jež mají za úkol zpochybnit pravomocné rozhodnutí, které bylo předmětem přezkumu jak u Nejvyššího soudu, tak u soudu Ústavního.“ V rozhodnutí vrchního soudu se lze i dočíst, jakým osobitým způsobem advokát Trojan stížnost odůvodnil.

Právnímu zástupci Janouška se totiž nelíbilo, že si pražský městský soud „nové“ důkazy dovolil projednat, místo aby jim rovnou vyhověl a nařídil nový proces. „Jde o nesprávný a nezákonný postup,“ bránil se Trojan. Jenže vrchní soud naopak zdůraznil, že jeho kolegové z nižší instance se přesně drželi zákona. „Nesmí dojít k nekritickému převzetí nově tvrzených skutečností bez jejich zhodnocení ve vztahu k důkazům, z nichž povstalo původní skutkové zjištění.“

Janoušek může o obnovu procesu požádat znovu, potřebuje ale nové důkazy

Janoušek i jeho právní zástupce mají odůvodnění vrchního soudu v ruce, vyjádřit se k němu však nechtěli. „S klientem jsme se bavili, jestli to budeme komentovat a dostal jsem pokyn, že to komentovat nebudeme,“ sdělil serveru Lidovky.cz Trojan. „Klient si to prostě nepřeje,“ dodal. Janoušek se může domáhat nového procesu ústavní stížností, ale tu si dosud nepodal. Zda jí sepíše, advokát Trojan rovněž s odkazem na mlčenlivost neprozradil.

Obnovu procesu si však politický podnikatel může vynutit ještě jinou cestou, stačí předložit novou žádost. Zmíněnou trojici posudků ale nesmí použít, bude si muset obstarat nové důkazy. „Nemůže zatěžovat soud tím, že by tam psal jedno a to samé. Musí předložit něco, co dosud neproběhlo ani v té předchozí navrhované obnově,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz advokát Jaroslav Ortman.

K inkriminované nehodě došlo v březnu 2012 na Praze 4. Lobbista nejdřív zezadu naboural do auta jednapadesátileté ženy, poté ujel. Když si žena na další křižovatce stoupla před jeho auto a chtěla si s ním střet vyřídit, Janoušek šlápl na plyn a řidičku srazil. Žena pak s těžkými zraněními strávila měsíc ve špitále. Ve vězení si dosud Janoušek neodseděl ani rok, od loňského listopadu má na 12 měsíců přerušený trest.