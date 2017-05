‚Jen zazpívám písničku‘. Ed Sheeran promluvil o své roli ve Hře o trůny

„Mám scénu s Maisie (Maisie Williams, představitelka Aryi Stark). Zazpívám ji jednu písničku, načež mi ona odpoví, že to byla pěkná písnička,“ prozradil Sheeran v rozhovoru pro The Hits Radio. Fanoušci se bouří, protože čekali, že Sheeranova postava nějakým výraznějším způsobem zasáhne do děje. Magazín DigitalSpy správně poznamenává, že to tak nutně být nemusí. V seriálu se největší dějové zvraty konaly právě za doprovodu písní - Deště Kastameru (The Rains of Castamere) a O medvědovi a krásné paně (The Bear and the Maiden Fair).

Na otázku, co byl při natáčení jeho největší zážitek, Sheeran odpověděl: „Bylo to močení vedle Johna Snowa (Kit Harrington), než jsme se osobně poznali. Já jsem ho samozřejmě jako velký fanoušek Hry o trůny poznal hned.“

Sedmá série nebude první, kde si hudební celebrity zahrají epizodní role. Členové metalové kapely Mastodon si v páte sérii zahráli na Divoké, lidi žijící v ledových pustinách za Zdí. V šesté sérii si skupinu potulných muzikantů zahrála u nás oblíbená kapela Of Monsters and Men.

Ed Sheeran je irský zpěvák. Narodil se v roce 1991. Zatím vydal tři alba a na kontě má řadu cen, včetně dvou Grammy za píseň Thinking out Loud.