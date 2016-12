Kapr podle šéfkuchaře. Zkuste ho letos s chlebovou nádivkou

Kapr nadívaný chlebovou nádivkou

2kg kapra



0,2 kg mrkve



0,2 kg petržele



0,2 kg pórku



0,2 kg celeru



1 sklenička mléka



200 gramů staršího chlebu



50 g mraženého hrášku



3 lžíce másla



2 vajíčka

100 g šalotky

3 kusy bobkového listu



5 kuliček nového koření



5 kuliček celého pepře



100 g anglické slaniny



kudrnka



Rybu vykuchejte, očistěte od šupin, žáber a umyjte. Vyřízneme opatrně páteř a zbavíme břišních kostí, hlavu a ocasní ploutev necháme. Rybu nasolíme a dáme do lednice cca na 2 hodiny odležet.



Mezitím si připravíme nádivku. Chleba nakrájíme na kostičky a zprudka opečeme, na másle zpěníme šalotku a plátky česneku, přidáme chléb, sekanou petrželku, hrášek, mléko rozmíchané se žloutky a smícháme s chlebovou směsí, vyšleháme bílky do sněhu a lehce vmícháme do nádivky. Podle chuti dosolíme a opepříme.

Rozložíme plátky slaniny na ně dáme váleček z nádivky a zarolujeme, vložíme do kapra, kterého z vrchu trochu dosolíme a opatrně zabalíme s nádivkou do alobalu potřeného olejem, vložíme do pekáčku a přidáme na kolečka krájenou zeleninu, koření, lehce podlijeme vodou a pečeme cca 50 min. na 180 stupňů. Pak kapra vyndáme a opatrně odstraníme alobal a vložíme zpět a dopečeme cca 15 min se zeleninou, lehce přeléváme. Kapra servírujeme v celku. Můžeme servírovat s vařeným bramborem, ale i s bramborovým salátem.