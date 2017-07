Léto vrcholí, čeká se až 38 stupňů. Soud začne řešit zavalenou dálnici D8

První srpnový den přinese extrémní teploty, které se mají vyšplhat až na 38 stupňů. Horko zřejmě bude i u soudu, který začne řešit žalobu na firmu vlastnící lom v blízkosti dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa. Ta podle státu může za sesuv půdy, který rozestavěnou dálnici zavalil.

- Teploty v ČR vystoupají až k 38 stupňům Celsia, poté přijdou bouřky a mírně se ochladí. Přesto bude i v dalších dnech kolem 30 stupňů, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Velmi teplý vzduch proudí do Česka od jihu. Například pondělní maximální teploty překročily 34 stupňů. V úterý pak před zvlněnou studenou frontou, která začne večer postupovat přes Čechy k východu, příliv horkého vzduchu zesílí.

Úterní maxima na celém území ČR budou v rozmezí 34 a 38 stupňů Celsia, uvedli meteorologové. Doplnili, že i v dalších dnech zůstanou zejména na jihovýchodě a východě ČR teploty nad 31 stupňů.

- Sněmovní vyšetřovací komise bude opět jednat o úniku informací z vyšetřovacích spisů. Členové vyslechnou ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku, Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína a Národní centrály proti organizovanému zločinu Michala Mazánka. Komise pozvala také manažera mediální skupiny MAFRA Františka Nachtigalla.



- Začne platit novela zákona o kybernetické bezpečnosti, která kromě jiného zřizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jejím ředitelem je Dušan Navrátil.

Instituce bude řešit problematiku ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů, kryptografickou ochranu či neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo.



Kybernetické útoky na kritickou či jinak důležitou informační infrastrukturu jsou v posledních letech na vzestupu.

- Soud začne projednávat spor mezi státem a firmou Kámen Zbraslav kvůli sesuvu půdy na dálnici D8. Rozestavěná dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek dálnice asi v délce 200 metrů a značně poškodil i nedalekou železniční trať.

Podle ministerstva dopravy může za sesuv nedaleký kamenolom. Správci silnic a železnic jeho majitele, společnost Kámen Zbraslav, zažalovali o uhrazení zhruba miliardové škody. Společnost ale vinu odmítla.

- Soud vynese rozsudek v kauze bývalého šéfa kladenských hutí Poldi Vladimíra Stehlíka, který podle obžaloby neodváděl peníze na zdravotní pojištění zaměstnanců nebo daň ze mzdy. Další bod obžaloby ho viní z poskytování bezúročných půjček, kvůli nimž ocelárnám vznikly mnohamilionové škody. Uložení trestu mu nehrozí, protože na kauzu dopadla amnestie.



Kauza se táhne už od roku 1996, kdy byli Vladimír Stehlík, jeho syn a Luboš Pejpa obviněni za neodvedení 25 milionů korun za zdravotní pojištění zaměstnanců a daň ze mzdy. Místo toho peníze podle spisu použili pro podnikatelské nebo osobní aktivity. Obviněni jsou i z toho, že poskytovali firmě Bohemia Art bezúročné půjčky.

Slavné kladenské ocelárny tím utrpěly škodu kolem 67 milionů korun. Další škoda 117 milionů vznikla údajně kvůli neoprávněnému převodu majetku oceláren do nově založené společnosti Poldi Steel.

- Odvolací soud projedná žalobu lobbisty Ivo Rittiga, který se domáhá omluvy a finančního zadostiučinění za články deníku Blesk, jež ho spojily s předraženými jízdenkami pro pražský dopravní podnik.

Rittigovi vadí, že deník vydal několik článků, které ho spojují s kontem na Panenských ostrovech a s kauzou předražených jízdenek. Chce omluvu a 1,1 milionu korun.



- Začíná obousměrná výluka tramvajové trati mezi zastávkami Vltavská a Strossmayerovo náměstí. Výluka, která se dotkne čtyř tramvajových linek, potrvá do 27. srpna.



- Budeme sledovat vývoj kolem kontroverzní soudní reformy v Polsku, kvůli které Evropská komise zahájila s Varšavou proceduru pro možné porušení unijní legislativy. Polský parlament schválil kontroverzní zákon o reorganizaci nejvyššího soudu ve čtvrtek. Jeho návrh se přitom stal předmětem mezinárodní kritiky, a to i ze strany Evropské komise. Justiční reforma podle jejích odpůrců v Polsku ruší dělbu moci.

- Budeme sledovat vývoj rusko-amerických vztahů poté, co Moskva nařídila Američanům snížit počet personálu amerických misí v Rusku o 755 osob.

Ruské ministerstvo zahraničí v pátek vyzvalo USA, aby do 1. září snížily počet svého diplomatického a technického personálu v Rusku na 455. Kolika lidí se toto rozhodnutí týká, tehdy neuvedlo. Ministerstvo tím reagovalo na návrh nových amerických sankcí proti Rusku, které v úterý odhlasovala americká Sněmovna reprezentantů a v noci na pátek i Senát.

„Pokud jde o další možná opatření nebo o to, zda je to hodně, nebo málo, pak z hlediska práce diplomatického úřadu je to jistě citelné. Protože v Rusku pracovalo a dosud pracuje více než tisíc pracovníků - diplomatů a technického personálu - a 755 z nich teď bude muset svou práci v Ruské federaci ukončit. To je citelné,“ uvedl k tomu Putin. podle USA ale tolik jejich lidí v Rusku nepracuje.