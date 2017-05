Lidovci si nepřejí předčasné volby. Bělobrádek se objednal k Zemanovi

„Důležité je, jak rozhodne prezident republiky. Je to v jeho rukou. Pro nás je důležité, že jsme připraveni nějak dokončit náš mandát, třeba i v demisi, a jsme připraveni jednat i o jakýchkoli jiných variantách,“ řekl Bělobrádek, který chce podle serveru iDnes.cz situaci osobně řešit s prezidentem Milošem Zemanem, s nímž se setká ve čtvrtek. Lidovci podle něj budou respektovat jakékoli Zemanovo rozhodnutí.

„Je to situace, do které jsme se dostali díky situaci ministra financí,“ řekl Bělobrádek. Sobotka v úterý zdůvodnil podání demise tím, že ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO) nedokázal uspokojivě vysvětlit své majetkové poměry ani obchodní transakce. Případné odvolání z vlády přitom chtěl Babiš podle Sobotky využít k politické kampani.

Předseda lidovců odmítl výklad, že by ohlášená demise mohla znamenat pouze konec Sobotky ve funkci, podle něj to znamená pád celé vlády. „Ten princip je vždycky takhle ctěn, protože je důležitá i nějaká praxe, nějaká tradice. A ta říká, že skončí-li předseda vlády, padá celá vláda,“ řekl. Pro usnesení celé vlády o demisi by ale dnes nehlasoval, protože takovou věc by musel nejprve schválit celostátní výbor ČSSD.

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) označil rozhodnutí Sobotky za chybu. Země by podle něj neměla být paralyzována tím, že se politici neumějí dohodnout. Variant řešení je podle něj několik, která se nakonec ukáže správná, bude na dohodě.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyjádřil před novináři lítost, že se o tak zásadním rozhodnutí koaliční partneři nedozvěděli dříve než média. Dříve to tak nefungovalo, konstatoval. Stejně jako Herman uvedl, že aktuální situace by se neměla odrazit v dnešním jednání vlády. Varianty dalšího vývoje, které zazněly, jsou podle něj pouhými spekulacemi, které nebude komentovat. Rozhodnutí teď závisí na prezidentovi.

Bělobrádek i Jurečka také uvedli, že předčasné volby nepovažují za nejlepší řešení současné situace. Podle Jurečky by to bylo nelogické v situaci, kdy už byl na říjen stanoven řádný termín voleb. Odmítl, že by za postojem lidovců stála jejich nepřipravenost na volby vzhledem k jednáním o volební koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN).