Máte chuť na pomazánku? Připravte ji z cizrny

Cizrnová pomazánka

100 g cizrny nebo plechovka sterilované cizrny v biokvalitě



1-2 vrchovaté lžíce sezamového másla, tzv. tahini



panenský sezamový olej



3-4 stroužky česneku



2 lžíce citrónové šťávy



mořská sůl



Propláchnutou cizrnu namočte na 5-10 hodin. Namáčecí vodu před vařením slijte a použijte novou. Tím se zbavíte většiny nadýmavých látek. Namočenou cizrnu vložte do papiňáku, zalijte vodou tak, aby byla ponořená. Stravitelnost zlepšíte přidáním kousku mořské řasy (např. kombu) nebo majoránky či saturejky. Luštěniny přiveďte k varu, přidejte trošku studené vody (tzv. šoková metoda) a opět přiveďte k varu. Nesolte. Po uvedení do varu natlakujte a vařte cca 35–40 min. Bez tlakového hrnce vařte do změknutí cca 1–1,5 hod. Luštěniny vařené v tlaku mají krémovější chuť. Uvařenou cizrnu sceďte a vývar si nechte.

Na oleji orestujte nakrájenou cibuli a česnek se solí. Až cibulka změkne, přidejte ji k uvařené cizrně a vše rozmixujte. Dle potřeby přidávejte během mixování po troškách vývar z cizrny.

Krém dochuťte sezamovým máslem tahini a šťávou z citrónu. Lze dochutit čerstvě umletým koriandrem nebo sójovou omáčkou Shoyu nebo Tamari.

Tahini Tahini je pasta, která se vyrábí z mletých sezamových semínek. Možná vám bude zpočátku připadat jakoby lehce nahořklá, ale když ji správně ochutíte, bude vám zaručeně chutnat. Sezam prospívá očím, kůži, nehtům i vlasům. Obsahuje velmi mnoho vápníku. Východní medicína používá sezamu při léčení artritid, revmatismu a očních potíží. Z tahini si lze udělat sladký krém podobný chalvě. Uděláte ho tak, že smícháte tahini a rýžový či pšeničný sirup nebo med. Skvělé je z tahini udělat dresink na dýňové, mrkvové a jiné sladké saláty. Smícháte tahini, med, vodu a citronovou šťávu. Výborný je i tahini dresink s citrónovou šťávou, česnekem a a bylinkovou solí.

Recept pochází z Biokuchařky Hanky Zemanové, kterou vydalo nakladatelství Smart Press.