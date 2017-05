Tento architektonický skvost nemá v Čechách moc konkurentů. Historie pozdně gotické stavby se začala psát už v roce 1515, kdy Most poničil velký požár. Slavnostním položením základního kamene nového kostela v srpnu 1517 byl pověřen Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, žák a následovník slavného architekta Benedikta Rejta. Heilmann proslul například řízením prací na stavbě kostela sv. Anny v saském Annabergu nebo dostavbou kaple v Míšni. Slávu mu ale zajistila právě stavba mosteckého kostela. Na tehdejší dobu nezvykle navrhl stavbu koncipovat v podobě velké halové trojlodi s opěráky vtaženými dovnitř. To, co činí například chrám svaté Barbory v Kutné Hoře typickým, to znamená opěrné vnější konstrukce, dokázal Heilmann vtisknout do vnitřku lodi. Vznikla tak zcela originální stavba, která navíc působí velmi vzdušným dojmem.

Stavbu zadávala mostecká náboženská obec, kterou zastupovali dva muži, zvaní „Kirchvater“, neboli otcové kostela. Ti podle potřeby obdrželi peníze na stavbu a vedli přesné účetnictví. Unikátní restaurovaný stavební deník z roku 1517 je ve Státním okresním archívu v Mostě, a díky němu víme řadu věcí. Například to, že sto střešních tašek stálo čtyři groše. V létě roku 1532 tak zaplatil stavebník za 6 600 tašek čtyři kopy a 24 grošů. Drahý byl také dovoz kamene z lomu na nedalekém vrchu Špičák – až 4,5 groše za fůru, a další za její složení.

Mnohem víc dostal za položení základního kamene kostela sám Heilmann – deset zlatých! Z toho je vidět, jak důležitý úkon to byl a jak náboženské obci na stavbě nového kostela záleželo. Na stavbě pak pracovalo v průměru 30 lidí – kameníků, zedníků, tesařů a jejich pomocníků.

Pokud si myslíte, že 16. století bylo k takovým řemeslníkům kruté a dřelo z nich kůži, mýlíte se. Jednou z položek účetní knihy je u každého z nich i částka, kterou bychom mohli dnes označit jako sociální zaopatření. A například v květnu 1518 je v účtech u kameníka Františka uvedeno jako odměna pět žejdlíků vína (dnes zhruba 10 litrů) jako zvláštní uznání po inspekci v lomu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednou z dominant města a právě poloha blízko nového jezera Most ji předurčuje k dalšímu životu. Ostatně během poslední červnové neděle máte sami možnost posoudit nejen krásy kostela, ale prohlédnout si celé město. Rozhodně to stojí za to.