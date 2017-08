‚Haškova‘ mluvčí Mrencová kope za miliardáře a bývalou Paroubkovu stranu

PRAHA Lobbistka a manažerka komunikace Jana Mrencová na sebe obrátila pozornost, když se loni v létě provalila její nestandardní spolupráce s tehdejším hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Přestože kraj měl k dispozici vlastní tiskový odbor, lobbistka od hejtmanství inkasovala miliony za PR servis. Server Lidovky.cz nyní zjistil, že služeb Mrencové využívají jiná zajímavá jména politiky a byznysu.

Je jím především slovenský miliardář Pavol Krúpa, Mrencová pak spolupracuje i s bývalou stranou Jiřího Paroubka Národní socialisté.

Lobbistka se pohybuje v PR pod hlavičkou firmy Marketingové centrum Profil, které vlastní její druh Miloš Skácel. Cesta lobbistky do náruče Národních socialistů vedla právě přes slovenského byznysmena Krúpu. Miliardář prorazil na českém trhu s investiční skupinou Arca Capital. Mediálně na sebe v minulosti upozornil třeba tím, že v roce 2007 od expremiéra Stanislava Grosse odkoupil jeho podíl ve firmě Moravia Energo. Grossovi tím otevřel cestu k pohádkovému bohatství.

Mrencová s Krúpou spolupracuje v oblasti PR několik posledních měsíců, server Lidovky.cz tuto informaci zachytil na počátku léta. V čem přesně poskytovaný servis pro slovenského byznysmena spočívá, není jasné. Mrencová na opakované prosby nereagovala. Krúpa pak spojení s Mrencovou komentoval velmi zdrženlivě. „Považuji za nekorektní, abych zmiňoval detailní informace o partnerech, se kterými skupina Arca Capital spolupracuje,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Lobbistka se do stáje Národních socialistů dostala díky tomu, že se bývalou stranu expremiéra Jiřího Paroubka (partaj byla tehdy známá jako NS-LEV21) rozhodl Krúpa koncem června finančně a organizačně podpořit. Mrencová tak automaticky přešla pod národně-socialistické barvy s ním. „Pan Krúpa přivedl paní Mrencovou zhruba před měsícem jako svou spolupracovnici, aby nám mediálně pomáhala se zajištěním voleb,“ potvrdil serveru Lidovky.cz předseda strany Jaroslav Král.

Mrencovou přivedl Krúpa

Kontrakt s Mrencovou přitom neuzavíral on, ale ústřední tajemník strany Jaroslav Andres. Firmu lobbistky vnímá jako zkušeného hráče na poli politického marketingu. „Práce souvisejí s poradenstvím v souvislosti s aktivitami našich členů na sociálních sítích, poradenstvím při jednáních s médii a stanovování postupu při propagaci programových cílů národních socialistů,“ sdělil serveru Lidovky.cz tajemník Andres.

Aktuálně však vyvstala otázka, zda bude spolupráce Národních socialistů a Mrencové pokračovat. Toto spojení se řeší na pozadí důležitějšího příběhu, který nyní bývalá Paroubkova strana zažívá. Slovenský miliardář totiž svou podporu minulý týden stáhnul. Pro stranu představuje tento krok nepříjemné překvapení, protože na finanční a organizační zázemí Krúpy spoléhala ve volebním boji.

„Podporuji všechny strany, které chci. V současnosti však stojím za stranou Dobrá volba Pavola Lukši, pro kterou budu aktivně činný,“ vysvětlil změnu politických preferencí Krúpa.

Lukša je bývalým místopředsedou TOP 09, partaj opustil loni na jaře kvůli předsedovi Miroslavu Kalouskovi. Obratem založil novou stranu. Lukšu s Krúpou pojí zájem o osud zkrachovalého těžebního gigantu OKD. Lukša v souvislosti s privatizací OKD třeba kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku, Krúpa v minulosti opakovaně vyjádřil zájem firmu koupit. Opřel se také do Zdeňka Bakaly, v jehož rukou OKD padly na dno.

Že slovenský miliardář ukázal Národním socialistům záda, znamená pro partaj zásadní problém. Nepostaví kvůli tomu vlastní kandidátky do voleb. Bez podpory Krúpy jim na to nestačí síly. „Měli jsme to domluvené tak, že oni se budou se podílet na sestavování kandidátek pod naší hlavičkou asi v polovině republiky,“ vysvětlil Andres. Vedení Národních socialistů svým členům umožní, aby v případě zájmu šli do voleb na listinách jiných stran.

‚Spolupráce s Mrencovou ztrácí smysl‘

Krúpa v písnici Pavel Krúpa byl jedním z aktérů příběhu prodeje rozsáhlého bytového fondu o zhruba 700 bytech a několika desítek tisíc metrů čtverečních přilehlých pozemků energetického kolosu ČEZ v pražské Písnici.

ČEZ loni v létě vypsal tendr na jejich prodej, což vyvolalo nevoli mezi nájemníky. Letos v lednu bylo ohlášeno vítězství firmy Kennial patřící do skupiny Arca Capital právě slovenského miliardáře Krúpy. Po žalobě nájemníků na určení vlastnictví se Krúpa z transakce stáhl, ČEZ tak nabídl fond v pořadí druhé CIB Group. Společnost zaplatila za byty 1,27 miliardy korun.

Firma už avizovala, že zvýší nájmy. Osud písnických bytů se stal rozbuškou mezi ČSSD a ANO kvůli tomu, že by se měl stát nájemníků zastat.

Tím se obloukem dostáváme zpět k Janě Mrencové. Rozchod s Krúpou pověsil otazník i nad spojení Národních socialistů právě s touto lobbistkou. Podle předsedy strany Krále je nejspíš zbytečné, aby jeho straně dál poskytovala servis. „Smlouva s paní Mrencovou ztrácí smysl a je proto na místě ji ukončit,“ poznamenal. V této souvislosti by dávalo smysl, kdy by se Mrencová zapojila do PR Dobré volby bývalého topkaře Lukši.

Na poslední dění kolem lobbistky Mrencové upozornil server Lidovky.cz tento týden. Mrencová se totiž i podruhé (spolu se státním zástupcem) odvolala proti rozsudku, který ji podmíněně potrestal za údajný podvod. Měla se ho dopustit tím, že se pod záminkou stažení kritického článku v MF DNES snažila z někdejšího místostarosty Mariánských Lázní Petra Horkého dostat 25 tisíc korun. Oba však tuto verzi před soudem odmítli.

V souvislosti s Mrencovou také policie rozkrývala výdaje Jihomoravského kraje na mediální služby, lobbistka za ně v minulosti inkasovala od úřadu Michala Haška 3,7 milionu korun. Součástí hejtmanství je přitom vlastní tiskový odbor. Minulý týden deník MF DNES upozornil, že Mrencová podle policie službu skutečně odvedla a že nesloužila jako nástroj k vyvádění peněz. Zda pak byla výše odměn standardní, kriminalisté neřešili.