Násilí bez předsudků i Rakovina. Jan Těsnohlídek vydává soubornou sbírku

„Posun v jednotlivých básních rozhodně vidět je, ať už jde o formu, nebo o témata. Na druhou stranu je pozoruhodné, jak je to jako celek konzistentní,” zhodnotil souborné vydání Jan Těsnohlídek pro server Lidovky.cz.



Čtenáři se mohou těšit na Násilí bez předsudků, Rakovinu a Ještě je co ztratit. Těsnohlídek také publikoval krátký román, jenž nazval Ada a básnickou sbírku Hlavně zachraň sebe, která vyšla na jaře tohoto roku. V současné chvíli píše Těsnohlídek další básně, od září by rád začal pracovat na románu.



„Jsem rád, že se mi podařilo tak brzy vydat knížku (Násilí bez předsudků v roce 2009), se kterou můžu být i po skoro deseti letech naprosto spokojený. Stejně jako s každou další. Hluchá místa nejsou v těch sbírkách samostatně a takhle v sebraných spisech to vyniká ještě líp,” řekl Těsnohlídek.

Soubornou sbírku Jan Těsnohlídek: 2005-2013 vydala v květnu Městská knihovna Polička. Motiv z obálky pochází od výtvarníka Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99, který krom postavy mladého básníka vyobrazil také několik řádek z básně Napalm na tohle město ze sbírky Rakovina: zestárnem – / zošklivíme – a umřem / jednoduchý / jasný pravidla.

„Motiv na obálce je od Jaromíra 99, který ho dělal pro KomiksFest v roce 2012 nebo 2011. Tenkrát to bylo v nadživotní velikosti ve stanici metra Nádraží Holešovice. Nakladatel jej chtěl použít a Jaromír Švejdík k tomu svolil, takže to vypadá takhle a jsem za to moc rád,” řekl Těsnohlídek.



Ze souborné sbírky bude Těsnohlídek číst již tento čtvrtek 1. června v kavárně Café Campus v Praze.

Těsnohlídek se narodil se narodil v Krucemburku. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal v roce 2010 prestižní Cenu Jiřího Ortena udělovanou autorovi prozaického či básnického díla, kterému v době vydání knihy nebylo více než třicet let.

Je taktéž jedním z porotců oblíbené Literární soutěže Ortenova Kutná Hora pro mladé básníky do 22 let. Vlastní malé nakladatelství, v němž vyšly knihy autorů jako Davida Zábranského, držitele Magnesie Litery za objev roku (2006), performera Milana Kozelky či redaktora LN Tomáše Tománka. Některé z jeho básní zhudebnily skupiny Umakart a Lesní zvěř.