Lískooříškové máslo se skořicí



2 hrnky lískových ořechů



1 lžička bio cejlónské skořice



1 lžíce kokosového másla



špetka soli



Ořechy vsypejte na pánev a nechejte je opražit. Počkejte, až ořechy vychladnou a až poté je vsypte do food processoru. Přidejte kokosové máslo, skořici, špetku soli a vše nechejte rozmixovat na nejvyšší rychlost. Z ořechů se bude postupně uvolňovat tuk a začne se tvořit hladký krém. Hotové máslo si můžete přidat ráno do kaše, při pečení do těsta nebo ho jíst jen tak po lžičkách.

Recept připravila Michaela Šupáková z blogu „Cooking with Šůša“ pro KitchenAid.cz.