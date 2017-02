Nezapomínejte na bylinky. Křupavá placka s čerstvou bazalkou

Bazalka patří k nejzdravějším bylinkám, je plná látek prospěšných našemu tělu, je významným antioxidantem. Pomáhá při trávení a celkově působí protistresově, proti úzkosti, a nespavosti, může zmírnit i bolest hlavy. Navíc se ji můžete kdykoliv dotýkat, a za to vás odmění intenzivní vůni. Díky sladké a výrazné chuti změní vaše jídlo v lahodnou pochoutku, jako třeba je to v případě těchto bylinkových křupavých placek.



A když právě nevíte, co rychlého připravit jen tak jako pochoutku na večer, zkuste právě tyhle super rychlé bazalkové placky. Vlastně je můžeme nazývat krekry, krásně křupou a navíc chutnají a voní po bylinkách. Ideálně se hodí k sýrům, pomazánkám, dipům, pivu a vínu. Také lze tyto křupky podávat na vaši báječné party jako neobvyklý předkrm. Přidejte k nim misku olivového oleje a trochu balzamikového octa a nechte ať si každý krekry namáčí.

Pokud máte raději nějakou jinou bylinku, klidně jí vyměňte za bazalku, postup je jinak stejný. V případě, že zvolíte rozmarýnu, do těsta jí nasekejte na velmi malé kousky, na povrchu placky už můžete nechat jednotlivé snítky. Pro milovníky bylinkových chutí existuje ještě další řešení: zvolte kombinaci všech bylinek, které máte nejraděii, ať vaše fantazie nezná hranic!

Křupavé bazalkové krekry

250 g hladké mouky



100 g másla



1 vejce



špetka soli



špetka cukru



1 velkou hrst čerstvé bazalky pravé do těsta



další 2 hrsti balkových lístků na povrch

vločková mořská sůl

Nejdříve si předehřejeme troubu na 200°C. Do keramické misky si odvážíme máslo a dáme ho do teplé trouby na pár minut změknou a jen lehce roztát. Vyndáme opatrně z trouby a dáme stranou. Do mixérové mísy přesijeme mouku, přidáme špetku soli a cukru, změklé máslo, vejce a 3 lžíce studené vody. Přidáme na jemno nasekanou bazalku a vše promícháme hákem na těsto a chvilku prohněteme. Připravíme si dva plechy, které vyložíme papírem na pečení.

Vyndáme těsto na pracovní plochu, lehce pomoučníme a rozdělíme těsto na dva stejné díly. Vyválíme na hodně tenkou placku na velikost plechu, jak to jen bude možné a přeneseme opatrně na plech vyložený papírem. Vezmeme lístky bazalky, položíme je na těsto a válečkem je lehce zatlačíme do těsta. Dáme péct do trouby na 15-20 minut, dokud nebudou křupavé a lehce do zlatova. Sundáme opatrně z plechu na kovovou síťku a necháme vychladnout. Servírujeme teplé, tak chutnají podle mě nejlépe, ale klidně i studené.