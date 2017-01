Noční stopař děsil Kalifornii. Satanista brutálně zabil 14 lidí, trestu smrti unikl

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna každé pondělí přináší nový seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Sériovým vrahem je člověk, který zabije několik lidí v delším časovém období. Vrah, který zabije velké množství lidí najednou - například Nor Anders Behring Breivik, se nazývá masovým vrahem. Všechny příběhy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



20. července 1985 se měla Judi Arnoldová s rodiči Lelou a Maxonem Kneidingovými sejít v kostele v Glendale. Když se tam neukázali, rozjela se za nimi domů. „Dveře byly otevřené, sklo rozmlácené. Vešla jsem do ložnice a viděla, že táta leží na posteli. Jeho hlava byla téměř oddělena od těla. Máma měla střelné zranění na obličeji, protože obličej téměř neměla,“ popsala Arnoldová pro televizi A&E.

Vražedné šílenství Nočního stopaře začalo ale už téměř 13 měsíců předtím. Devětasedmdesátiletá Jennie Vincowová zloděje vkrádajícího se 28. června 1984 do domu na předměstí Los Angeles neslyšela. Vrah na její spící tělo zaútočil obrovskou silou. Zasadil ji mnoho ran do horní poloviny těla a hlavu stařenky téměř sťal.



Otisk prstu

Brutalita útoku otřásla i zkušenými kriminalisty. Podařilo se jim ale nalézt na těle otisk nepatřící oběti. Jenže tehdy ještě neběžela policejní počítačová databáze otisků prstů, teprve vznikala.



Dayle Okazakiová.

Další útok přišel až po tři čtvrtě roce. 22letou Marii Hernandezovou muž v černém stopoval po ulici až k domu v městečku Rosemead. Když dívka zavírala dveře garáže, zjevila se před ní černá postava, namířila na ní revolver a bez jediného slova vystřelila. Hernandezová stačila vykřiknout „Prosím, ne!“. Proti namířené zbrani vztáhla ruce, po výstřelu spadla na zem. Kulka malé ráže jako zázrakem trefila svazek klíčů v její dlaní a odrazila se. Hernandezová na zemi hrála mrtvou.



Noční stopař myslel, že je oběť zneškodněná a vydal se nahoru do domu. Výstřel vzbudil spolubydlící Dayle Okazakiovou. Vyběhla do kuchyně a schovala se za linku. Když se nic nedělo, zvědavost jí nedala a vykoukla. Jedna rána do hlavy ukončila její život. Hernandezová pak vraha zahlédla, když utíkal z domu. Popsala ho detektivům jako tmavého vysokého Hispánce.



Auto, ve kterém zastřelil Tsai-Lian Yu.

Jenže Noční stopař neměl dost. O hodinu později si všiml na dálnici u San Bernandina mladé dívky v autě. Sledoval jí a nakonec zastavil. Tsai-Lian Yu se muže vyptávala, proč ji sleduje. Ten místo odpovědi vytáhl revolver a střelil jí do hlavy. Když o pár dní později policie porovnala kulky z obou vražd ze 27. března 1985, zjistila že hledá jednoho zabijáka.



Na záda mu mířila brokovnice

Vraždící mánii dokázal Noční stopař ovládnout jen deset dní. Pak se vydal do města Whittier. Do domu, který dobře znal - rok předtím jej totiž vykradl. Zkusil dveře vepředu a vzadu, tentokrát ale bylo zamčeno. Povšiml si však malého pootevřeného okna do prádelny, tím se pak protáhl. Majitele domu, 64letého Vincenta Zazzaru, našel dole spícího u televize. Okamžitě ho zastřelil. O 20 let mladší manželka Maxine se pokusila uprchnout, útočník ji však spoutal.



Identikit Nočního stopaře.

Muž v černém začal přehrabovat byt, ona se pokusila osvobodit. Když se zbavila provazů, sáhla pod postel a vytáhla manželovu brokovnici. Namířila na záda útočníka a stiskla spoušť. Místo rány se ozvalo jen kliknutí nenabité zbraně. Noční stopař se bleskově otočil a třikrát vystřelil. Zuřil. Měl vztek na tu ženskou i sám na sebe, že byl tak neopatrný. V kuchyni popadl největší nůž, co našel, a na mrtvém těle si vybil zlost.

Policie poté zjistila, že kulky se shodují s předchozími vraždami. Detektivové si uvědomili, že mají co do činění se sériovým vrahem, který během deseti dní zabil nejméně čtyři lidi. Kromě kulek měli ale jen otisk bot, který zanechal na místě posledního činu.



14. května zaútočil vrah na byt 66letého Billa Doie a jeho ženu Lillian. Když Bill v ložnici spatřil neznámého muže, sáhl po pistoli. Útočník byl ale rychlejší. Umírajícího muže pak ještě surově zmlátil, jeho manželku znásilnil. Policii poté poskytla popis, ta identikit podezřelého vyvěsila na veřejnosti. Všechny tipy ale byly k ničemu.

29. květen: muž v černém zaútočil kladivem na 81letou Florence Langovou, její o dva roky starší sestru Mabel Bellovou znásilnil a brutálně zmlátil. Když je našli o dva dny později, obě ještě žily, ale byly v kómatu. Tentokrát dostala policie jasný vzkaz. Na těle jedné z obětí a na zdi byl rtěnkou namalovaný obrácený pentagram - Bafometova pečeť je symbolem ďábla a satanismu.



Kdo byl tenhle šílenec, jehož vražedné tempo se stupňovalo, ptali se detektivové.



Otec policista

Na rozdíl od mnoha jiných sériových vrahů prožil Noční stopař vcelku normální dětství. Jeho rodiče pracovali v texaském El Pasu jako dělníci (otec předtím v Mexiku pracoval jako policista), o svých pět dětí se starali. Malý Richard Ramirez miloval smích a všechnu zábavu, doma často tancoval u rádia.



Ve škole mu to šlo a byl oblíbený. Spolužáci mu pomáhali, věděli, že má občas epileptické záchvaty po úrazu hlavy, který v dětství utrpěl. Idylu dětství narušoval občas jen přísný otec, který věřil na tvrdou výchovu řemenem. I během dospívání ještě Ramirez chodil do kostela.



Kde se tedy vzal vraždící satanista?



Všechno začalo zřejmě ve 12 letech - v roce 1972-, když se dostal do vlivu bratrance Miguela. Vyznamenaný válečný veterán sloužil ve Vietnamu u elitních Zelených baretů. Malému příbuznému vyprávěl příběhy a ukazoval fotky svého řádění. Ramirez znásilňoval, mučil a vraždil Vietnamky, měl i snímek, kde pózuje s hlavou jedné z nich. Fascinovaný Richard naslouchal, kouřili spolu „trávu“, čichali lepidlo a také se od exvojáka učil, jak se tiše pohybovat a jak tiše útočit.



Psychopat od Zelených baretů - Miguel Ramirez.

Richard se stal svědkem, když jeho bratranec v roce 1973 zastřelil manželku. Miguel jen prostě vytáhl revolver z lednice, kde ho skladoval, a střelil ženu zezadu do hlavy. Za vraždu nebyl Miguel Ramirez odsouzen, kvůli nepříčetnosti jej poslali do psychiatrické nemocnice, odkud byl doma už po čtyřech letech. Jeho vliv na Richarda pak pokračoval.

Ten v té době už experimentoval s LSD, sex měl spojený jen s násilím a začal studovat satanismus. V noci se toulal venku po okolí a často spal na hřbitově. Na střední škole si rychle všimli jeho proměny v podivného špinavého mladíka. Školy pak nechal a začal pracovat v místním hotelu. Tam se ale pokusil znásilnit ženu jednoho z hostů. Manžel ženy Ramireze však přistihl a zmlátil...

Den poté, co pětadvacetiletý Noční stopař na konci května 1985 napadl dvě důchodkyně, se vloupal do domu 42leté Carol Kyleové. Jejího 11letého syna spoutal, prohledal byt a pak ženu znásilnil. Tentokrát se brutálního násilí nedopustil. Během následujícího týdne však ve třech různých domech znásilnil šestiletou dívku a zabil dvě ženy.



20. července si koupil mačetu a zabil manželský pár Kneidingových. O pár hodin později napadl další rodinu, muže zabil, ženu znásilnil.



Zloděj a feťák

Tou dobou se už o Nočním stopaři psalo na předních stranách celostátních deníků. Policie však měla k dispozici stále jen nákres obličeje, otisky bot a kulky. Vrah přitom žil jen pár stovek metrů od policejního velitelství v Los Angeles.

Většinu času trávil drobnými krádežemi a užíváním kokainu. Kvůli krádeži auta si v roce 1984 odpykal i trest půlročního vězení.

Policie při pátrání po Nočním stopaři tápala. Jedním z důvodů bylo i cestování vraha, jednotlivé policejní okrsky totiž téměř nespolupracovaly. Veřejnost byla vyděšená a policii kritizovala...

Policejní snímek ze zadržení zloděje aut Ramireze z roku 1984.

6. srpna 1985 na předměstí LA napadl Ramirez mladý manželský pár. Muž se útoku zuřivě bránil a přežil i přesto, že jej Noční stopař třikrát střelil. Lékařům se podařilo zachránit i jeho manželku, kterou útočník střelil do hlavy. O dva dny později v městečku Diamond Bar se ale opakoval známý scénář: mladého manžela Ramirez zabil, manželku brutálně znásilnil a utekl.



Noční stopař se 18. srpna rozhodl opustit svůj terén Jižní Kalifornie a vydal se do San Franciska. Tam zavraždil 66letého Petera Pana, jeho 62letou manželku Barbaru nejprve znásilnil a pak také zastřelil. Když se detektivové z LA doslechli o způsobu zabití, zavolali kolegům a vydali se na místo činu.



Starostka San Franciska se pak na vysílané tiskové konferenci rozhodla odhalit důkaz, který v LA pečlivě drželi v tajnosti - ukázala otisk boty, který Nočního stopaře spojoval s většinou vražd. Policie v Los Angeles zuřila. A oprávněně. Vrah se krátce po „tiskovce“ vydal na ikonický most Golden Gate Bridge a zahodil boty i pistoli do vodní masy pod sebou. Pak se vydal zpět k LA.

Tři kulky v hlavě

24. srpna zaútočil Ramirez v domě 30letého Billa Carnse a jeho o rok mladší snoubenky Inez Ericksonové. Billa zneškodnil třemi ranami do hlavy, dívce se představil: „Já jsem Noční stopař,“ a znásilnil ji. Poté ji zmlátil a donutil přísahat, že miluje Satana. „Řekni jim, že tu byl Noční stopař!“ rozkázal na závěr. Protože opět použil pistoli malé ráže, podařilo se chirurgům zachránit i Carnse, i když jedna kulka v hlavě zůstala.

SPZ ukradené Toyoty.

Ramirez pak opustil auto, které pár dní předtím ukradl a nasedl do autobusu do Arizony. Netušil však, že v kradené oranžové toyotě zůstal i po jeho úklidu jeden otisk. Netušil ani, že když utíkal po útoku na Carnse a Ericksonovou, někdo ho viděl. Třináctiletý James Romero III si opravoval kolo, když spatřil podivně vypadajícího člověka v černém. Zapsal si proto SPZ auta a když se dozvěděl později toho dne o útoku v sousedství, řekl o cizinci rodičům a ti pak předali SPZ policii.



Policie našla odstavenou toyotu o čtyři dny později. Technici pak na zadním skle nalezený otisk díky fungující počítačové databázi přiřadili ke jménu známého zloděje aut. Noční stopař byl Richard Ramirez. Jeho jméno a tvář se objevila na všech obrazovkách a ve všech novinách. Na muže žijícího ve stínech nyní svítil nejjasnější reflektor.

Policie si myslela, že bude chtít Ramirez opustit Los Angeles. Hlídala proto všechny únikové cesty, tedy i autobusová nádraží. Jenže policie se mýlila. Ramirez se na nádraží objevil, cestoval ale opačným směrem, vracel se z Arizony. V klidu tak 31. srpna prošel kolem hlídajících detektivů.

Zamířil z nádraží do blízkého obchodu ve východním LA, kde si chtěl koupit kávu. V tu chvíli ho poznala jedna zákaznice a španělsky vykřikla: „Vrah, vrah“. Ramirez zpanikařil. Vlezl do autobusu, tam ho ale také lidé poznávali a ukazovali na něj. Vystoupil a pokusil se ukrást auto.



I lidé na ulici ho ale začali poznávat a křičeli. Dal se na útěk, několik lidí ho pronásledovalo. Někdo zavolal policii, ta na místo okamžitě vyslala 40 aut a sedm vrtulníků. Dav pronásledujících ho nakonec dostihl a začal mlátit. Ze spárů rozzuřených lidí Ramireze „vysvobodila“ až policie. „S radostí mohu oznámit, že člověk, kterého máme ve vazbě, je Richard Ramirez neboli Noční stopař,“ řekl pak jeden z policistů desítkám novinářů.

Nezapadal do „přihrádky“

Proč ho trvalo chytnout tak dlouho? „Jedním z důvodů bylo, že byl nepředvídatelný. Jeho oběti byly různého věku. Útočil na různých místech, které si vybíral náhodně. K vraždění používal různé způsoby: ruce, revolver, nůž, kladivo... Nezapadal do žádné klasické ‚přihrádky‘ vraha. To pátrání po něm učinilo velmi těžkým,“ řekl Frank Salerno, detektiv z LAPD.

Před soud se Ramirez dostal za 13 vražd, pět pokusů o vraždu, 11 znásilnění a 14 vloupání. Kvůli mnoha průtahům došlo k soudu ale až v létě 1989. 20. září byl Ramirez, který u soudu vyprávěl o vztahu k Satanovi, uznán vinným ve všech bodech obžaloby. 7. listopadu 1989 byl odsouzen k 19 trestům smrti v plynové komoře. „Fakt velká věc. Stejně se uvidíme v Disney Landu,“ řekl po rozsudku reportérům.

Vražda devítileté?

V roce 2009 policie zjistila díky analýze DNA, že zřejmě vraždil už v dubnu 1984. Tehdy policie na předměstí San Franciska ve sklepě hotelu našla devítiletou Mei Leungovou. Tu někdo zmlátil, znásilnil, pobodal a pak oběsil. Ramirez v onom hotelu tehdy bydlel, v roce 2009 policie ztotožnila DNA z místa činu s jeho DNA. Na místě se nacházela DNA ještě jednoho muže, kterého policie našla v roce 2016. Protože byl však v době vraždy nezletilý, nesdělila jeho jméno. Pro nedostatek důkazů ho také z ničeho neobvinila.

Richard Ramirez na popravu marně čekal přes 23 let. Stejně tak marně čekal detektiv Salerno, který Nočnímu stopaři slíbil, že bude i u jeho smrti. Sedmého června 2013 zemřel Ramirez v 53 letech na rakovinu.