V prvním roce NCOZ opustilo 92 policistů. Není to kritické, míní její ředitel

PRAHA Národní centrálu proti zločinu (NCOZ) za první rok fungování opustilo 92 policistů, z toho 42 odešlo do civilu a 50 bylo přeřazeno do jiných policejních útvarů nebo bezpečnostních složek státu. Za stejné období naopak přišlo 65 nových policistů. K 1. srpnu měl útvar 800 členů, což byl podstav 70 lidí. Ředitel útvaru Michal Mazánek v rozhovoru řekl, že odliv policistů nebyl kritický a že nemá obavy z vylidnění útvaru. Na volná místa přijdou noví policisté.

Obavy z odchodů zkušených policistů byly jedním z hlavních argumentů odpůrců loňské reorganizace, kteří tvrdili, že to povede k zastavení vyšetřování některých kauz. Od policie kvůli tomu odešel například bývalý ředitel protimafiánského útvaru Robert Šlachta, který se sloučením útvarů nesouhlasil. Od policie přestoupil k celníkům. Následovali ho také někteří jeho nejbližší podřízení.

Podle Mazánka je několik důvodů, proč lidé z útvaru odcházejí. Jedním z nich je to, že jeho příšlušníci řeší náročné kauzy. „Může se stát a stává se, že ti lidé jsou prostě vyčerpáni. Ta práce je velice náročná, je to veliká zátěž psychická, je to veliká zátěž časová,“ řekl Mazánek. Do odchodů se započítává také přirozená obměna zaměstnanců, uvedl. Část policistů nejspíš odchází také kvůli penězům, jde o případy, kdy někteří mají odsloužen dostatečný počet let na to, aby získali výsluhy. „I takoví se najdou,“ podotkl Mazánek.

Je přesvědčen, že volná místa budou zaplněna. Některá z nich mají být obsazena v nejbližší době, protože policisté z jiných útvarů prošli výběrovým řízením a čekají například na získání bezpečnostních prověrek nebo na stanovení data přeřazení k novému útvaru. „Nemám obavy, že by se ten útvar vylidnil,“ zdůraznil Mazánek. Centrála vhodné uchazeče hledá také na policejních školách a v civilní sféře mezi počítačovými experty.

Mazánek: Každá práce je o lidech

Podle Mazánka se postupně zlepšuje vzájemná spolupráce členů bývalého protikorupčního i protimafiánského útvaru, u kterých byla v době jejich samostatného působení známá rivalita. Pomáhá tomu spolupráce na některých kauzách, která je čím dál četnější. „Nechci tím samozřejmě říct, že je všechno růžové, ale trend je jednoznačně vidět,“ řekl Mazánek.

Souhlasí s tím také náměstek ředitele Petr Vopršal, pod kterého spadají jednotlivé sekce a expozitury rozkrývající kauzy. „Každá práce je o lidech. Někdo si dokáže vyjít více vstříc, někdo méně a někdo si k sobě hledá cestu déle. Myslím, že nás spojuje stejná věc a pokud je to v rámci trestního řízení, tak jsou bariéry odstraněny a ty sekce spolupracují napříč a není s tím žádný problém,“ řekl Vopršal.

Vopršal je bývalým šéfem odboru zločineckých struktur protimafiánského útvaru. Před vznikem centrály byl podepsán pod nesouhlasným dopisem, který čelní představitelé útvaru poslali ministrovi vnitra Milanovi Chovancovi (ČSSD).

Na rozdíl od části dalších autorů dopisu se rozhodl u policie zůstat. Bývalé kolegy, kteří odešli do jiných složek státu nebo do soukromé sféry, nechtěl příliš hodnotit. „Je to každého rozhodnutí a každého volba, všichni měli nějakým způsobem možnost se dál podílet na činnosti nového útvaru,“ uvedl Vopršal.

Zlepšení osobních vztahů, dalších výsledků práce nebo personální stabilizace podle Mazánka potřebuje čas. „Kdysi jsem slyšel od jednoho z bývalých ředitelů, že konsolidace jednoho z těch původních útvarů potom, co došlo k nějakým změnám, trvala v podstatě tři roky. To jsou jeho slova, to není můj výmysl. Procesy nejsou jednoduché, nedá se to uspěchat, nedá se to lámat přes koleno a chce to prostě svůj čas,“ řekl Mazánek.