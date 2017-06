Kdyby policista Kruliše nesvezl, riskoval by potíže v práci, míní policejní funkcionář

Zástupce vedoucího Odboru protokolu Pražského hradu Vladimír Kruliš na sebe přitáhl pozornost 29. května, kdy seděl na místě spolujezdce v policejním sporťáku za 4 miliony, jenž v brněnské části Chrlice havaroval. K nehodě došlo kvůli náhlé zdravotní indispozici policisty, jenž řídil. Kruliš si krátce předtím o svezení řekl.

„Třeba když se vezmou novináři na nějakou hodinu nebo dvě do hlídkového vozidla, aby se projeli a poznali to. To si myslím, že je příklad velmi dobrý a tak by to asi mělo být,“ přirovnává Krulišovu jízdu šéf Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Milan Štěpánek v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Když jste uplynulou neděli v pořadu 168 hodin glosoval jízdu zástupce šéfa protokolu Pražského hradu Vladimíre Kruliše v policejním BMW, mimo jiné jste řekl: „Je možné odmítnout něco takového někomu z Hradu z okolí pana prezidenta? Myslím si, že to lze jenom jednou.“ Co jste tím myslel?

Není to jen moje myšlenka, bavili jsme se o tom s kolegy. Byť jsem to myslel trochu s nadsázkou, ale myslím si, že nějaké podobné odmítnutí v uvozovkách by mohlo mít negativní dopad na toho policistu, který by něco takového odmítl.

Lidovky.cz: V čem by ten negativní dopad spočíval, co by takový policista riskoval?

Asi by to nebyl kázeňský postih nebo něco takového, spíše by mohl být více kontrolován za výkon své funkce nebo by na něj byly kladeny vyšší nároky. Bylo by to něco v tomto duchu.

Lidovky.cz: Jinými slovy by nadřízený v práci více šlapal po policistovi, který by nevyhověl přání lidem z okolí prezidenta republiky?

Říkám to jako příklad, nemusel by to být jeho nadřízený. Ale ten člověk by jednoduše mohl mít nějaké potíže.

Lidovky.cz: A není to trochu strašidelné, co mi teď říkáte?

U policie se mnohdy řeší daleko banálnější věci, i na daleko nižších úrovních může být podobný v uvozovkách postih nebo negativní dopady na policistu. Záleží na kvalitě nadřízeného služebního funkcionáře, na vzájemných vztazích. Mnohdy se totiž vykládá jako postih jenom to, že jsou na policistu kladeny naprosto standardní nároky.

Lidovky.cz: Proč by ten postih ale mohl přijít, protože se prostě prezidentovi a jeho lidem neříká ne?

Ano.

Lidovky.cz: To skutečně nezní dobře, mohl byste to rozvést?

Podobné situace se mohou vztahovat k daleko nižší úrovni policie, ani ne k takovým příležitostem.

Policie má prezidentovi vyhovět jen u laskavostí, ne u výkonu služby, říká Štěpánek

Lidovky.cz: Mohl byste uvést nějaký příklad, abych si to mohl lépe představit?

Tohle je extrémní příklad. Ale nedobré oboustranné vztahy mezi nadřízeným a podřízeným se u policie odehrávají. Mnohdy to pak skončí třeba soudním sporem, pokud se jedná o rozhodnutí kázeňské nebo personální. Takže to může být cokoliv při výkonu služby, kdy se to vyhrotí až v osobní nevraživost.

Lidovky.cz: Takže když to trochu přeženu, policie má vyhovět kdykoliv, když Hrad o něco požádá?

Rozhodně to nemůžeme hnát do extrémů, že by prezident něco nařídil, co se týká policejní služby jako takové. Abychom to nehodnotili tak, že prezident nebo někdo z Pražského hradu nařídí, že policie bude někoho stíhat.

Lidovky.cz: Ale když lidé z Pražského hradu požádají o podobnou službu, jako bylo svezení pana Kruliše, tak má být policie vstřícná?

Když je nějaká společenská událost, ano, ale rozhodně ne nic, co by souviselo s výkonem služby.

Lidovky.cz: O co všechno tedy mohou lidé z okolí prezidenta republiky požádat, aby jim policie vyhověla?

Trochu s nadsázkou jsem označil tuhle jednu věc. Upřímně si z poslední doby nepamatuji, že by nějaký takový požadavek byl. Nebo o něm nevím. Myslím, že kdyby se něco podobného stalo, tak by to určitě prosáklo. V policii se nic neutají, je to taková trochu drbárna.

Lidovky.cz: Kriminalisté uzavřeli jednu větev vyšetřování této nehody s tím, že svezení pana Kruliše bylo vlastně služebním úkolem daného policisty. Chtěl bych se vás jako dlouholetého policisty zeptat, jaký služební úkol mohl daný policista plnit tím, že v deset hodin večer svezl zástupce šéfa protokolu Pražského hradu?

Myslím, že se k tomu takto někde vyjadřovalo vedení policie, že by se to dalo podřadit pod něco, jako je prezentace policie. Ale není to tak, že bych chtěl opakovat to, co říká policejní prezident, tedy příklad dětského dne, kdy se vozí děti. Ale třeba když se vezmou novináři na nějakou hodinu nebo dvě do hlídkového vozidla, aby se projeli a poznali to. To si myslím, že je příklad velmi dobrý a tak by to asi mělo být. Ale to, o čem se tu bavíme, bylo jednak výjimečné vlastním vozidlem, které je neobvyklé a drahé, tím, že došlo k havárii, a tím, že spolujezdcem byl takto vysoce postavený člověk. Jinak samozřejmě platí, že policisté si do služebního vozidla nemohou jen tak někoho vzít.

Lidovky.cz: Asi oba vnímáme rozdíl mezi oficiální akcí policie, která se odehraje za bílého dne, novináři ji nafotí a popíší, a tím, že policie v deset večer vyhoví soukromému přání vysoce postaveného člověka a sveze ho, ne?

Rozumím. Nevím, jestli to bylo soukromě, nebo jestli to bylo v souvislosti s návštěvou pana prezidenta. To bych spekuloval. Ale prostě je problém, že se stal tento malér. Jednak se rozbije auto, je tam takový člověk, vyvolává to ve společnosti diskuse a pak se dostaneme úplně jinam od toho, než co bychom měli doopravdy řešit.

Lidovky.cz: Do jaké míry má být podle vašeho názoru součástí prezentace policejní práce to, že policie vozí pozdě večer zástupce šéfa hradního protokolu?

Když se nad tím zamyslím, jestli se něco takového stává, tak to nedokážu říct. Takové akce jsem se v životě nezúčastnil. Nevím, jestli se něco podobného vůbec někdy stalo.

‚Ze strany policie to není papalášství, ale ten dojem to vyvolává‘

Lidovky.cz: Mne zajímá váš názor jako dlouholetého policisty na tuhle kauzu, má policie v rámci své prezentace v deset večer vozit úředníky z Pražského hradu?

Rozhodně to není úplně běžná věc. Ale říkám upřímně, že policie by se měla zabývat jinými věcmi a ne takovými problémy. Kdyby se nestala ta vlastní nehoda, tak se o tom nebavíme.

Lidovky.cz: Ale kdyby se nestala ta nehoda, nic by to nezměnilo na skutečnosti, že policie vozí večer vysoce postavené lidi. Co byste si pomyslel vy, kdyby vás nadřízený požádal, abyste v deset večer svezl takového člověka?

Samozřejmě bych se zeptal, jaký je důvod. Ale pokud by mi bylo řečeno, abych to vykonal, a protože u policie se stále ještě velí, tak jestliže ten nadřízený služební funkcionář rozhodl, tak podřízený s tím o tom nemůže diskutovat. Ale je to situace velmi krajní. Nemyslím, že by tohle někdo z policistů kdy zažil. Předpokládám, že tohle je výjimečná věc.

Lidovky.cz: Myslíte si, že tato eskapáda polici prospěje?

Připomněl jste mi takovou událost, ke které došlo před mnoha lety. Bylo to něco podobného. Omlouvám se, ale nevím detaily. Nicméně někdo z dopravních policistů odmítl provést kontrolu nějakého politika. Policistům to pak stěžovalo práci, když s nimi někteří řidiči smlouvali, že je nemůžou kontrolovat, protože nekontrolovali ani toho politika. Dávali jim to sníst.

Lidovky.cz: Tohle je opačná situace. Teď vlastně mohou lidé chodit za policií, že chtějí také nechat svézt, když to prošlo panu Krulišovi. Co myslíte?

Když zhodnotím tuhle událost, z mého pohledu má policie daleko závažnější otázky, které by měla řešit. Ale tohle samozřejmě vyvolává ve společnosti dojem, že policie je tu jen od toho, aby vozila v lidi v takových autech.

Lidovky.cz: Proto se ptám, jestli si policie touto epizodou neškodí?

Pokud by se tahle nehoda nestala, nikdo by to nevěděl a nic by se neřešilo. Ale je to věc zajímavá z několika hledisek, o kterých jsme se bavili. Drahé auto, policie a hradní protokolář. To u lidí vyvolává diskuse na téma, jestli je to možné a jestli je to správné. Není to dobře, že se tím zabývá společnost a pak se podle toho na policii hledí.

Lidovky.cz: Víte, jak to na část veřejnosti může působit? Když někdo pouze z titulu svého postavení požádá policii o svezení v moderním sportovním voze a policie mu bez problému vyhoví, vypadá to jako papalášství. Má policie zapotřebí podporovat papalášské manýry?

Myslím si, že ne. Papalášství to není ze strany policie, ale vyvolává to ten dojem. A z toho co jsem v krátkosti zaregistroval v médiích, ten pohled takový je.

Lidovky.cz: Myslíte, že po tomto incidentu bude policie obezřetnější, koho sveze?

Určitě. Tím nechci říct, že by nikdy nikoho nemohla vzít do auta, ale po takovém proprání bude policie samozřejmě obezřetnější.