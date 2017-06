Povstalci v Sýrii zahájili útok na baštu Islámského státu Rakku

Kurdský bojovník, ilustrační foto. | foto: AP/ČTK

DAMAŠEK Arabsko-kurdské povstalecké jednotky v Sýrii zahájily s podporou Spojených států útok na město Rakka, baštu radikálního Islámského státu (IS). Jak v úterý informovala agentura Reuters, Syrské demokratické síly (SDF) vedou dvojí ofenzivu ze severu a z východu. Pádem Rakky by měl IS i po ztrátě iráckého Mosulu přijít o svůj poslední zásadní opěrný bod v regionu.

Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) zaútočily povstalecké jednotky na tamější vojenskou základnu na severním předměstí Rakky a zároveň na čtvrť Mašlab, ležící na východním okraji města.

Jednání o míru v Sýrii by se měli účastnit i Kurdové, plánuje Moskva Kurdské milice YPG, které jsou součástí SDF, informovaly o bezprostředních přípravách na útok v sobotu. O den později Turecko, které se na operaci nepodílí kvůli svým sporům s kurdskými povstalci, oznámilo, že ofenziva již začala. Americká armáda se na pozemním útoku na Rakku přímo nepodílí. Povstalce ale zásobuje zbraněmi, zajišťuje jim podle potřeby logistické zázemí a hlavně je se svými regionálním spojenci podporuje vojenským letectvem. Na operaci se nepodílí Rusko ani síly vládnoucího režimu syrského prezidenta Bašára Asada, které se soustřeďí na rozšíření území kontrolovaného v provincií Halab na severu země.