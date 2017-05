Zeman: Kdyby ti dva kohouti odešli, tak vláda dovládne

Nesdělil ovšem, zda návrh, který označil za „komplexnější“, zahrnoval vedle Babišova odvolání i odchod premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). O tom se po schůzce zmínil právě ministr financí a předseda hnutí ANO Babiš.



„Včera (ve středu) jsem vedl jednání s představiteli tří koaličních stran. Předložil jsem jim návrh, který zahrnuje toto odvolání (Babiše), je ale samozřejmě komplexnější,“ odpověděl ve čtvrtek Zeman na dotaz z publika. Předpokládá, že jeho návrh projednají vedoucí orgány všech tří koaličních stran. „Nepokládám za slušné sdělovat tento návrh do všech podrobností dříve, než ho tato grémia projednají,“ dodal prezident.



K možnosti, že by z vlády odešli jak premiér Sobotka, tak ministr financí Babiš, Zeman podotkl. „Kdyby ti dva kohouti odešli, přestali se hádat, tak vláda dovládne do do konce. A občané sami, nikoli politici, pak rozhodnou, jaká bude za půl roku nová vláda,“ uvedl prezident.

Sobotka ovšem takovou variantu odmítl. Prezident nemá vytvářet scénáře, ale má odvolat Babiše, říká Sobotka.

O odvolání vicepremiéra a ministra financí usiluje kvůli nevyjasněným kauzám spojeným s jeho podnikáním premiér Sobotka. Spory v koalici vyústily ve vládní krizi, kterou středeční jednání v Liberci nevyřešilo a a ostatní koaliční politici Zemanovy návrhy neupřesnili.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) jen oznámil, že prezidentovy návrhy nepovažuje za převratné, nicméně je předá Sobotkovi a grémiu ČSSD. ČSSD na Babišově odvolání trvá, ten sám rezignovat odmítá. Zeman zatím návrhu na Babišovo odvolání nevyhověl, další kroky zřejmě podnikne až po návratu z Číny, kam odcestuje ve čtvrtek.