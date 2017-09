Při útoku v Londýně byla prý použita oblíbená trhavina islamistů

LONDÝN Při pátečním teroristickém útoku v londýnském metru byla použita trhavina triaceton triperoxid (TATP), kterou často při sebevražedných atentátech používají islámští radikálové. Napsal to v neděli britský deník The Independent. Improvizovaná nálož vybuchla ale jen částečně, takže nikoho neusmrtila a vyžádala si „pouze“ 29 zraněných.

Britská ministryně vnitra Amber Ruddová řekla, že nálož měla potenciál zabít všechny lidi v plném vagonu metra.



Britská policie pokračuje v pátrání po podezřelých. V sobotu byl v Doveru na jihu Anglie zadržen v souvislosti s atentátem osmnáctiletý mladík. Podle policie je ale možné, že za útok je zodpovědná víc než jedna osoba.



Vyšetřovatelé bližší podrobnosti o zatčeném nesdělili. Není tedy známá ani jeho identita, ani údajná role v atentátu. Muž byl zatčen v zóně, odkud z doverského přístavu odplouvají lodě, což vyvolalo obavy, že by se teroristé stojící za pátečním útokem na londýnské stanici metra Parsons Green mohli snažit z Británie uprchnout.

Jeden ze svědků, který zatýkání v Doveru sledoval, vypověděl, že muž nevypadal jako Angličan. „Byl to běloch, nevypadal jako Arab, ale nebyl to Angličan,“ prohlásil Daniel Vaselicu, který v Doveru čekal na trajekt.

Náměstek ministryně vnitra pro otázky bezpečnosti Ben Wallace uvedl, že bomba v londýnském metru obsahovala stejnou silnou výbušninu, která zabila 22 lidí při květnovém útoku na multifunkční halu v severoanglickém Manchesteru, kde koncertovala americká zpěvačka Ariana Grandeová. Tentokrát ale nálož částečně selhala.

Generálmajor Chip Chapman, který stál v minulosti v čele protiteroristického oddělení ministerstva obrany, připomněl, že útok byl spáchán v dopravní špičce a mohl si vyžádat velké množství lidských životů. „Všichni v tom vagonu mohli zahynout,“ řekl listu The Independent. Podle Chapmana by krveprolití při vydařené explozi zhoršily ještě šrapnely, jimiž byla bomba naplněna.

Nejmenovaní činitelé uvedli, že bomba obsahovala oblíbenou trhavinu teroristické organizace Islámský stát (IS) triaceton triperoxid. Tu lze podle deníku The Independent vyrobit za necelý den za použití běžně dostupných chemikálií a stala se poznávací značkou útoků Islámského státu, včetně atentátů v Manchesteru, Paříži a Bruselu.

„Kdyby byl ten kbelík jen zpola plný, patrně by zabil většinu lidí ve vagonu.“

Někteří cestující z postiženého vagonu uvedli, že bezprostředně po explozi cítili ve vagonu silný zápach jakési chemikálie a viděli ohnivou kouli. Exploze vyšla z plastového kbelíku, z něhož po výbuchu trčely dráty.



„Kdyby byl ten kbelík jen zpola plný, patrně by zabil většinu lidí ve vagonu. A nechtěl bych být ani v tom vedlejším,“ řekl expert na výbušniny Sidney Alford. „Byla to hodně velká bomba. Řádná exploze by prorazila podlahu a strhla střechu vagonu, i kdyby bomba neobsahovala šrapnely,“ dodal.

Generálmajor Chapman je přesvědčen, že páteční atentát nebyl dílem osamělého vlka, ale podíleli se na něm členové nějaké zločinecké sítě. „Nejvyšší stupeň ohrožení zůstane v platnosti, dokud nebudeme mít jistotu, že byly všechny složky této sítě vypátrány,“ konstatoval.