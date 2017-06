Příspěvek milion ročně každý rok. Klause sponzoruje muž, kterého omilostnil

Na tyto transakce upozornil server HlídacíPes. „Václav Klaus udělal pro Českou republiku strašně moc a nejenom udělal, ale stále dělá! Jeho Institut je tady potřeba, podává pragmatické zprávy o dění ve světě a většinou se ukáže, že má pravdu,“ vysvětlil pro zpravodajský web Kratochvíl.

Podnikatel byl obviněn ze zneužívání informací, zpronevěry a podvody. Nabízí se otázka, zda se nejedná o jakousi splátku za udělení amnestie. Zdeněk Kratochvíl se ale na toto téma odmítl vyjádřit.

Zdeněk Kratochvíl

Tento podnikatel ale není jediný, kdo Institut finančně podporuje. Od roku 2012, kdy ho Václav Klaus založil, do něj přišly mnohé sponzorské dary od jiných firem či soukromých dárců. Mezi nimi patří i miliardář Petr Kellner, který v prvním roce založení věnoval Institutu 20,5 milionu korun. Od té doby přispívá několika miliony ročně.

Milion korun ročně posílá Václavu Klausovi také jihočeská mlékárna Madeta. Bývalá hlava státu firmě v minulosti pomáhala v boji proti nařízení Evropské unie škrtnout označení máslo z mezi lidmi ustáleného sousloví „pomazánkové máslo“.

„Kdyby Evropská unie neměla vůbec žádné starosti a roupama už nevěděla co dělat, tak by vytvářela houfy úředníků, kteří budou řešit otázky, jak se má jmenovat něco, co si mažeme někteří na chleba,“ citoval tehdy Václava Klause server Lidovky.cz.

Cesta z vězení

Podnikatel Zdeněk Kratochvíl vybudoval svou dopravní firmu na základech zprivatizovaného ČSAD. Už v roce 1998 se ale ocitl na základě závažných obvinění na půl roku ve vazbě. Kratochvíl byl obviněn ze zneužívání informací v obchodním styku, zpronevěry, podvodů a porušování povinností při správě cizího majetku. Obžalovaným se ale nestal jen Kratochvíl. Skupině lidí tehdy hrozilo až 12 let za mřížemi.

Již během vyšetřování v roce 2004 pozval Kratochvíl bývalého prezidenta do své firmy. V roce 2006 zaslal sponzorský dar ODS o částce 200 tisíc korun, které strana ale později vrátila. Oba dva se opět setkali na hradní akci Jazz na Hradě. Obžalovaného Kratochvíla se ale prezident rozhodl později omilostnit. Václav Klaus tehdy amnestii komentoval se slovy, že si nebyl vědom, že se s Kratochvílem osobně předtím setkal a na návštěvu jeho firmy řadu let nazpět již zapomněl.

Podle bývalé hlavy státu se pro amnestii rozhodl proto, že Kratochvílův zdravotní stav se zhoršil. Nejvyšší soud tehdy potvrdil, že podnikatel pro svou duševní nemoc nemůže chápat soudní řízení. Navzdory takovému důvodu amnestie, Zdeněk Kratochvíl stále vede dodnes svoji firmu s necelými dvěma tisíci zaměstnanci.