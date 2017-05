Reproduktory ze dřeva napájení nepotřebují a mají skvělý zvuk, říká designér

Lidovky.cz: Kde a kdy se zrodil nápad na hudební reproduktor určený pro mobilní telefony, který nepotřebuje žádnou baterii, ani napájení?

Nápad na Woodyfier přišel v polovině roku 2014 poté, co jsem si po náročném projektu potřeboval odpočinout od velkého světa IT. Byl jsem na dovolené a mezi půlnocí a jednou ráno, kdy jsem se snažil usnout, se mi v hlavě zrodil ten nápad. Do tří do rána už jsem měl připravený základní koncept i první náčrty. Prakticky od té doby jsem se mu nepřestal věnovat.

Lidovky.cz: Mohl byste popsat, na jakém principu reproduktor funguje?

Woodyfier je postavený na rezonanci zvuku, kdy do reproduktoru vložíte telefon se spuštěnou hudbou a on jej zesílí, přidá zvuku prostor a odstraní takové to nepříjemné „chrčení”. Jedná se o jednoduché, ale přitom chytré řešení, které nepotřebuje další externí zdroj energie. Navíc, jen velmi těžko ho lze poškodit či rozbít, protože nemá žádnou elektroniku. Když se podíváme do historie, tak velmi podobný princip byl použit u prvních gramofonů. Avšak Woodyfier je moderní a koresponduje s dobou.

Lidovky.cz: Dočetla jsem se, že jste spolupracoval na jeho vývoji i s odborníky v oblasti výroby hudebních nástrojů. V čem vám nejvíce pomohli?

Nejednalo se o odborníky jen v tomto oboru. Zapojil jsem více lidí z řady dalších oborů, se kterými jsme projednávali nejrůznější detaily - od výroby, vzhledu, povrchové úpravy, až po samotný výstup. Prototyp jsme nakonec testovali v nahrávacím studiu, čímž jsme si ověřili, že výrobek splňuje naše požadavky na konkrétní vlastnosti.

Lukáš Morávek Lukáš Morávek vystudoval informační technologie se zaměřením na management. Před několika lety se na čas rozhodl opustit svět velkého IT. Na dovolené se v jeho hlavě zrodila myšlenka na pasivní reproduktor a tak vznikla značka Woodyfier. Lukáš má rád jednoduché, designové věci, které plní účel. Značku Woodyfier chce nadále rozvíjet o další novinky. Jeho motem je „IT, věda a technologie nás posouvají kupředu, ale nesmíme se otáčet k přírodě zády. Protože ona to umí mnohdy líp.“



Lidovky.cz: Jak dlouhá byla cesta od nápadu, přes jeho vývoj až po samotnou realizaci?

Bylo to přesně dva a půl roku, avšak ne vždy to byla plně intenzivní práce. Tehdy jsem pracoval jako projektový manager v IT, takže se jednalo spíše o víkendy a podstatnou část volna. Hlavním problémem byla otázka, jak vyrobit vnitřní část tak, aby produkt nebyl lepený nebo z více částí. Na tomto detailu jsem trval, i když se to zprvu ukazovalo jako zásadní problém. Navíc, v průběhu vývoje a zkoušek jsem několikrát zjistil, že „tudy cesta prostě nevede“. A tak jsem se musel vrátit takřka na začátek.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodli pro dřevo jako hlavní materiál?

Dřevo stálo už při zrodu celé myšlenky. Občas se setkávám s dotazy, jestli nezvažuji použití průmyslových materiálů jako beton, plast, porcelán či sklo. Já však na čistě přírodní materiál nedám dopustit. Když si pustíte hudbu z Woodyfier, ihned z něj přírodu cítíte.

Lidovky.cz: Dub, olše nebo třeba jasan, z těchto typů dřeva jsou reproduktory Woodyfier. Proč právě z nich, mají lepší vlastnosti než jiné druhy?

Každá dřevina reaguje trochu jinak. Například Woodyfier z jasanu je více výrazný, kdežto dub vyrovnanější. S uvedenými dřevinami jsme začínali, ale neskončíme jen u nich, testujeme také další druhy, které budou uvedeny v blízké době. Například iroko má po opracování kromě vyrovnaného výstupu i zajímavý povrch.

Lidovky.cz: Jaké technologie jsou při výrobě použity?

Pro výrobu máme vlastní stroje a nástroje odvozené od standardních obráběcích nástrojů. My jsme je jen upravili či dokonce vyrobili na míru. Přesto, podstatné části produktů Woodyfier jsou ruční práce, na tom si zakládáme.

Lidovky.cz: Woodyfier se poprvé představil na Prague Design Weeku, kde získal hned 3. místo v anketě o Nejlepší produkt. Měli jste před premiérou trému?

Prague Design Week byla celkově moje první veřejná akce, nejen pro Woodyfier. Přiznám se, že jsem první den u prezentace nervózně postával, sledoval reakce lidí a slečny hostesky mě musely vyhnat. Ta pravá tréma se dostavila, když jsem den před vyhlášením zahlédl u našeho stánku nominaci na nejlepší produkt. Bylo to spousta emocí, radosti i pocit vděku. Měl jsem také obrovskou radost za všechny, kteří se na projektu podíleli.

Lidovky.cz: S jakými reakcemi jste se setkali?

Většina reakcí lidí, kteří si Woodyfier vyzkoušeli, byla „Wow, ono to funguje“. A právě to je pro nás důležité.

Lidovky.cz: V nejbližší době se chystáte na jarní LEMARKET v Praze, který se poprvé rozroste také do prostor coworkingového centra Opero. Je pro vás jako designéra důležitá okamžitá zpětná vazba od zákazníků?

Zpětné vazby si vážíme. A to jak té kladné, tak i té méně pozitivní. Vždy je příjemné si se zákazníky popovídat. Nezřídka přijdou s myšlenkou, na které už pracujete, a tím si potvrdíte, že se ubíráte dobrým směrem.

Lidovky.cz: Když se nyní přesuneme mimo Českou republiku... Existuje zesilovač fungující na podobném principu jako ten váš i v zahraničí?

Ano, existuje. Já se však ubíral složitější cestou. Chtěl jsem, aby byl Woodyfier univerzální pro každý typ telefonu a navíc byl ze dřeva. Podobné produkty využívají zejména bambus, který je jednoduchý na výrobu, avšak výsledek reprodukce je jiný. Takové reproduktory se často vyrábí na ostrovech v okolí rovníků a jsou uzpůsobovány právě tamějšímu prostředí. Jejich stylu hudby i vzhledově, k prostředí. Woodyfier je zaměřený především na evropský trh. Jak vzhledem, tak funkčností.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše nejbližší plány do budoucna?

Kromě širší nabídky dřevin chceme portfolio rozšířit o službu „Navrhni si svůj Woodyfier“. Zákazník nám zašle svůj motiv a my ho promítneme na Woodyfier. Už teď to umožňujeme, ale zatím na vyžádání. Další novinkou, kterou chceme uvést, a to právě na festivalu, jsou Woodyfier v lakovaném provedení.