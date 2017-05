Senátní ústavní komise podpořila kompetenční žalobu na Zemana

Komise nicméně podle svého usnesení předpokládá, že v případě potřeby „Senát využije všech možností při ochraně ústavního pořádku“.



Ústavní žalobu na prezidenta chtěli Zemanovi kritici v Senátu začít projednávat už příští týden. Podle exministra Jiřího Dienstbiera (ČSSD) by to ale zatím nemělo příliš smysl. Namístě by takový krok byl až v horizontu tří či čtyř týdnů, pokud by Zeman nadále odvolat Babiše odmítal. Prezident chce o Babišově osudu rozhodnout až po návratu z Číny, tedy nejdříve 18. května.

Dienstbier poukázal také na to, že senátní návrh ústavní žaloby by musela posvětit také Sněmovna třípětinovou většinou, která zatím zajištěna není. Jakýkoli neúspěch žaloby by byl politicky vydáván jako Zemanův úspěch, podotkl.

„Prezident všem oznamuje, že prostě ústavu není ochoten dodržovat a vymýšlí všelijaké ptákoviny, které jsou směšné i naprostému laikovi,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Šesták z klubu Starostů. Doporučil proto pokračovat v přípravě žaloby a vytvářet tak tlak na Zemana, aby ústavu respektoval.

Komise se shodla na tom, že je nepochybnou ústavní povinností prezidenta republiky vyhovět návrhu předsedy vlády na odvolání člena kabinetu „bez jakýchkoli podmínek a bez zbytečného odkladu“. Reagovala tak na to, že Zeman podmínil Babišovo odvolání zrušením koaliční smlouvy, což předsedkyně komise a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za SZ) označila neskutečné. K vypovězení koaliční smlouvy se dnes vzájemně vybídly také sociální demokraté a ANO.