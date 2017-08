Šestičlenná rodina zřejmě utonula v Houstonu. Švagr jen sledoval, jak se auto potápí

HOUSTON Mezi oběťmi bouře Harvey, která pustoší americký Texas, je zřejmě šestičlenná rodina. Přesný počet mrtvých v celém státě zatím není znám, záchranné práce jsou v plném proudu, ale začínají přicházet informace o tragédiích. Virginia Saldivarová ohlásila, že její tchán a tchyně zřejmě utonuli i se čtyřmi pravnuky v dodávce, v níž se snažili před vodou uniknout. Těla zatím nebyla nalezena.

Saldivarová sdělila agentuře AP, že její švagr Samuel Saldivar vezl v dodávce své rodiče, jimž je 84, respektive 81 let, a také jejich pravnuky ve věku od šesti do 16 let. U Greens Bayou auto zvedl silný vodní proud.

Samuel se dostal ven okénkem, avšak posuvné dveře auta se neotevřely. Volal na děti, aby se snažily vylézt zadními dveřmi, ale dětem se to nepodařilo. Podle Virginie mohl její švagr jen bezmocně sledovat, jak se auto potápí. „Zemřeli,“ podařilo se mu říci do telefonu manželovi Virginie.



Belia a Manuel Saldivarovi.

Pobřežní hlídka, kterou Samuel zavolal, řekla, že po tělech nemůže pátrat, dokud voda neopadne.



O dalším úmrtí informovala policie. Podle ní se půl hodinu před pondělní půlnocí pokusil přeplavat přes proud vody ve Spring Parku muž ve věku mezi 60 a 70 lety. Svědek viděl, že se muž dostal do problémů, ale nedokázal mu pomoci. Vzhledem k rychlému proudu tělo nezachytili ani záchranáři.