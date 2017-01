Škromach chce být novým Zemanem. Už rozhazuje sítě do finančních kruhů

Bývalý senátor a jedna z nejznámějších tváří ČSSD Zdeněk Škromach chce Zemanův příběh zopakovat. Jen místo Vysočiny pobývá na domovském Slovácku a místo stromů má bazének.

Není to jediná podobnost, právě na tom, že druhým nejlepším Zemanem po Zemanovi je on, hodlá Škromach stavět svoji prezidentskou kandidaturu.

„Všichni jdou proti Milošovi, já naopak kandiduji s ním. Chci být připraven na chvíli, kdy Miloš Zeman nebude prezidentem, a vytvářím si pozici, aby mi toto volební portfolio nikdo nevyfoukl,“ říká v rozhovoru pro LN.

Zvolil si tak specifickou cestu – zatímco ostatní dosavadní kandidáti se vymezují jako ti, kdo rozhodně nebudou jako Zeman, Škromach zdůrazňuje, že bude právě a přesně takový. Přípravu nezanedbává, už kolem sebe shromáždil tým spolupracovníků, s nimiž piluje volební témata. A rozhazuje sítě i do finančních kruhů, protože kampaň je náročná na peníze. Podle informací LN už nějakou dobu obchází podnikatele s poptávkou budoucího spojenectví. „Ano, neformálně sonduji, jestli by byla ochota. Nesmí jít ale o žádné pochybné peníze od offshorových firem, chci jen národní zdroje,“ potvrzuje Škromach.

Jeho strategie má nutnou podmínku – nebude kandidovat, pokud se Miloš Zeman rozhodne obhajovat a dokud bude v úřadu.



Škromach usiluje o podporu nynějšího prezidenta, a až nastane čas, chce se vyloupnout coby nositel jeho odkazu. To nemusí být teprve za dalších pět let. I kdyby Zeman obhajoval a uspěl, vše bude záležet na tom, jestli a jak dlouho mu zdraví umožní věnovat se náročné prezidentské úloze.O víkendu se oba muži nejen nad tématem pokračovatelství setkali na příznačné akci. „Tou příležitostí byla zabijačka u Honzy Fencla v Hodoníně. Snažím se to koordinovat přímo nebo přes lidi, kteří mají k Milošovi blízko,“ uvádí Škromach. Fencl býval ministrem zemědělství v době, kdy Zeman vedl vládu. Na ovar se škvarky dojíždí nynější prezident na Fenclův statek pravidelně.