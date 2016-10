Sázkovými kancelářemi byl považovaný za největšího favorita. Podle předběžných výsledků druhého kola senátních voleb je však už více než jasné, že současný senátor za Hodonín Zdeněk Škromach (ČSSD) bude muset opustit své vyhřáté křeslo v horní komoře Parlamentu.

V následujících dnech je tak zřejmě čeká rozlučka s vrcholovou politikou, ačkoli do senátního finále postoupil přesvědčivě. Druhý hodonínský souboj však rozhodně nebyl těsný.

Už v prvním kole se větší podpoře těšila lidovkyně Anna Hubáčková, druhé kolo ale ukázalo pozice mnohem jasněji. Zatímco během minulého víkendu zaujala Škromachova sokyně přes 28 procent voličů, což bylo jen o čtyři procentní body více oproti finalistovi-současnému senátorovi, v druhém kolo získala rapidní náskok. Aktuálních více než 66 procent ukazuje, že se právě Hubáčková stane vítězkou.



Jak momentálně píší přední političtí komentátoři na sociálních sítích, Škromacha teď čeká důležitý úkol. Kvůli propadu ve volbách si bude muset najít novou práci. Sociální demokrat zatím bere výsledky sportovně. Snažil se tak alespoň působit před televizní kamerou.

„Jednou musí člověk do kopce nahoru, pak zase dolů. Tak to v životě chodí,“ uvedl smířeně Škromach v ČT. „Je to rozhodnutí občanů ve volbách a já to respektuji,“ dodal s úsměvem na tváři.

Kafíčko se vylilo do bazénku. Aj vaj #volby2016 — Petr Kambersky (@Kamberak) 15. října 2016

Škromach se v politice pohybuje od roku 1996, kdy se stal členem Poslanecké sněmovny. V roce 2010 pak své poslanecké křeslo vyměnil za to senátorské. Jenže právě dlouhá politická kariéra ukázala na některé Škromachovy nešťastné incidenty.

Vedle jeho pověstných fotografií z bazénku, které vyvolávaly spíše úsměv na tváři, to mohou být spíše jeho názory a stranická příslušnost, které mu mohly v letošním volbách zlomit vaz. Voliči si jej navíc mohli spojovat s dalším poraženým sociálním demokratem, Michalem Haškem, který během minulého víkendu neobhájil svůj mandát v krajských volbách, a musí tak jako další člen ČSSD opustit čelní místa v regionu. On sám bude opouštět jihomoravské hejtmanství.

Sociální demokracie, jíž je Škromach dlouholetou výraznou tváří, navíc vládne společně s ANO a lidovci. A jak se ukázalo už například i v krajských volbách, tato politická partaj postupně oslabuje. „Není to žádné drama, ani osobní, život jde dál,“ odporuje však těmto argumentům Škromach, který proslul vedle hovorů z bazénku také předvolebním vařením s Michalem Haškem či lánským pučem.

Ve své předvolební promluvě k potenciálním voličům navíc dosti nešťastně vytáhl například uprchlické téma. Z bazénku, odkud pravidelně posílá videovzkazy veřejnosti, tak mimo jiné uvedl: „My se nebudeme integrovat. Ti, kdo přichází, ať se přizpůsobí. My jsme tady doma.“