All Blacks nebo všichni oranžoví? ČSSD se vytasila s podivnou pozvánkou

Vizuální stránka pozvánky na programový sjezd ČSSD okamžitě zaujala svou nezvyklou grafickou povahou. Server Lidovky.cz oslovil dva odborníky na reklamu, kteří se shodli na tom, že v rámci komunikace na sociálních sítích nejde pro zatím nejsilnější vládní stranu o šťastný krok. „Upřímně řečeno je strašné,“ komentoval specialista na reklamu Vilém Rubeš.

A podle Rubeše to není poprvé, co ČSSD na sociálních sítích přešlápla. „Před nedávnem měli takovou podobnou věc, kde seděla skupinka lidí vesele jedoucí v mikrobusu, a taky předělali obličeje a použili aplikaci Prizma, který z té fotografie dělá téměř malovánky. A samozřejmě zopakovali všechny chyby, které udělali tenkrát,“ tvrdí Rubeš.

Rozdíl je ale v tom, že taktéž kritizovaná grafika, na které v popředí Bohuslav Sobotka řídí mikrobus v rámci programu Česko 20+, taktéž z dílny Aleše Urbana, nebyla sdílena oficiálním kanálem ČSSD, pouze na soukromých účtech některých straníků. To už se tentokrát nedá tvrdit „Tyhle prvky tam nejsou náhodné, nemyslím si, že by si nějaký grafik to dovolil tam takhle strčit specifická slovíčka a hashtagy. Takže se dá předpokládat, že jde o začátek nějaké komunikace,“ míní Urban.



Vede tudy cesta k mladým?

„Asi je to nějaký pokus Sociální demokracie se přiblížit nějaké mladší cílové skupině, ale je to takový výstřel do tmy,“ myslí si reklamní specialista společnosti Ogilvy Eduard Piňos. „Když se podíváte na jejich předchozí komunikaci na Facebooku, tak tohle s tím nemá absolutně nic společného, je to krok úplně mimo jejich standardní komunikaci.“ To je podle Piňose v kontextu sociálních sítí špatná strategie: lépe funguje dlouhodobé budování kohezivní značky, které se pojí i s vizuální identitou.

„Jako například Česko 20+,“ tvrdí Piňos. To má podle něj ve větší míře dobře provedenou vizuální prezentaci a webové stránky, které odpovídají serióznosti vládní strany. Často řeší například mladé rodiny, a to by podle Piňose mělo mluvit za sebe.

Kromě podle řady reakcí bizarnímu hashtagu socdance také tým sociálních demokratů na svých dresech mají nápis „Česani“, což oba experti také považují za podivnou volbu. „Asi si někdo v Lidovém domě si řekl, že na těch sociálních sítích s těmi mladými musíme mluvit nějak jinak, dejte tam hashtagy,“ míní Rubeš.

„Navíc je zajímavý ještě fakt, že když se na to podíváte, tak tam není ani jedna žena. V dnešní době obzvlášť, když je otázka nějaké genderové vyrovnanosti určitě nasnadě, tak je zvláštní, že se Sociální demokracie profiluje tím způsobem, že jsou tam samí chlapi, a tím se ještě snaží oslovit mladší generaci,“ dodal Piňos.

Problém s autorským právem

Pod fotografií se spolupracovník plzeňského Prazdroje upozornil na to, že originál, ze kterého Urban čerpal, patří pivovaru. All Blacks si Prazdroj do Plzně pozval a zaplatil jim jak cestu, tak fotografa, který snímek pořídil. O svolení k přetvoření grafik ČSSD však údajně nepožádal. Za použití fotografie se prý Urban Urban se na Twitteru zástupci Prazdroje omluvil. Spor spolu tak podle dostupných informací vyřešili, právní kroky tedy nejsou v plánu.

„Kdyby tohle udělali Piráti, tak by to vlastně bylo správně. Jak s jejich přístupem k duševnímu vlastnictví, případnému kopírování na internetu,“ komentoval Rubeš. V kontextu systémové strany, která se staví za dodržování pravidel a norem, jde ale prý o matoucí signál. „Je to eticky špatně,“ dodal Rubeš.

Piňos nicméně upozornil, že v případě sociálních sítí jsou otázky otázky ohledně autorského práva mírně komplikovanější. „Obecně je i u velkých značek běžná praxe, že se ty fotky přebírají, a není to vždy úplně ideální. Na druhou stranu, ta fotka je velmi upravená, takže je otázka, kde je ta hranice, jestli se to dá ještě považovat za tu původní fotografii.“

Čeká nás zábavná kampaň

Sociální demokraté v sobotu oficiálně odstartovali kampaň s představením programu Dobrá země pro život. Její tváří se stal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a do čela strany se dostal ministr vnitra Milan Chovanec. ČSSD si vypůjčila heslo tradičně pojené s policií a do středu svých plánů posadila ambice „pomáhat a chránit“, nikoli lidi „buzerovat“. S tím se chce údajně oprostit od připomínání svých bývalých úspěchů a vést zemi směrem k budoucnosti.

Za cíle si sociální demokraté kladou zvýšení průměrných platů na 40 tisíc do pěti let a sází i na zrušení superhrubé mzdy. S menšími změnami, které mají zmírnit zásah střední třídy, jde strana do boje i s progresivním zdaněním. Modernizovat chce i zdravotnictví, a to zejména díky postupné digitalizaci.

Jakým směrem se jejich předvolební prezentace povede je otázkou následujících měsíců, podle Rubeše je ale – zejména na sociálních sítích – určitým signálem. „Mě to v té bezradnosti připomíná partu kolem právníka Němce, která na konci své existence před volbami pochopili, že jim nezbývá nic ne riskovat všechno a změnili se ve stranu přívrženců legalizace marihuany. Svědčí to o tom, že by to chvilku mohlo být zábavné.“