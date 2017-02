Spoutat, mučit, zabít. Vrah 10 lidí se zkratkou BTK se 30 let vysmíval policii

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna každé pondělí přináší nový seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Sériovým vrahem je člověk, který zabije několik lidí v delším časovém období. Vrah, který zabije velké množství lidí najednou - například Nor Anders Behring Breivik, se nazývá masovým vrahem. Všechny příběhy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



Kansaská Wichita se do světových zpráv dostává hlavně díky častému řádění tornád. Během 70. let a 80. let tam ale řádil jiný živel. Záhadný vrah s přezdívkou BTK.



Byla to klidná čtvrt s extrémně nízkou zločinností. Adresa: 803 North Edgemoor Street. Vrah 15. ledna 1974 vešel do domu zadními dveřmi. Pak přeřízl telefonní linku...

Čtyřnásobná vražda

38letého otce Josepha Otera našli vyšetřovatelé udušeného igelitovým pytlem, stejně jako devítiletého syna stejného jména. 33letá manželka Julie byla uškrcena provazem. Jedenáctiletá Josephine visela oběšená na trubce ve sklepě.

Když o 30 let později vrah vypovídal, řekl klidným nezaujatým hlasem, že to dělal kvůli sexuálním fantaziím.



Dennis Rader se ve Wichitě nenarodil, ale strávil tam většinu dětství. V ničem nevynikal, byl to nenápadný kluk, který měl nejraději rybaření. Nikdo nevěděl, co se odehrává uvnitř něj, se svými pocity se nikomu nesvěřoval. Nikdo tak nevěděl, že si oblíbil pohled na babičku, když zabíjela kuřata. Vzrušovalo ho to. Jen spolužáci ho občas přistihli, jak věší želvy za krk. Týrání zvířat v dětství je jedním z častých znaků budoucích vrahů.

Dennis Rader v mládí.

V roce 1966, v jeho 21 letech, narukoval do armády a strávil tam čtyři roky jako mechanik. V roce 1971 se oženil s místní dívkou a naoko jejich život vypadal harmonicky. Pro manželku i sousedy byl příkladným občanem, uvnitř ale neustále snil o svazování a mučení žen.



15. ledna 1974 jej nutkání přemohlo a on vyvraždil rodinu Oterových. Byl nadšeným čtenářem detektivek, četl o všech vraždách. Chtěl se vyvarovat chyb, které ostatní vrahy přivedli na elektrické křeslo či do plynové komory. „Když jsem na rodinu vytáhl pistoli, uvědomil jsem si, že nemám žádnou masku. Musel jsem je umlčet,“ vysvětlovat o 30 let později.

Studentka přišla nečekaně s bratrem

Město bylo čtyřnásobnou vraždou otřeseno. Policie ale neměla žádné pořádné stopy. Rader však toužil dál zabíjet. Začal sledovat jedenadvacetiletou studentku Kathryn Brightovou. Čtvrtého dubna se vloupal do jejího domu a vyčkával tam. Kathryn však nepřišla sama, doprovázel ji bratr, také student - Kevin. Rader oba neuměle svázal, když začal Kevin křičet, střelil ho do hlavy. „Viděl jsem krev, takže jsem ho považoval za mrtvého. Pak jsem začal škrtit Kathryn,“ přiznal později. Dívka se s útočníkem začala prát. Rader nakonec vytáhl nůž a 11x ji bodl.



Kathryn Brightová, pátá obět BTK.

Kevin se v tu chvíli probudil a vyběhl na ulici, kde začal křičet o pomoc. „Tehdy jsem si sebou nepřinesl své provazy. Kdyby to tak bylo, byl by teď Kevin mrtvý. Nechlubím se, tak by to prostě bylo,“ říkal před soudem v roce 2005 znuděným hlasem.

Rader si po vraždě Brightové uvědomil, že udělal spousty chyb a čekal, že si pro něj každým dnem přijdou detektivové. Kevin měl ale vážné zranění hlavy a policii dokázal říct jen přibližný věk pachatele a že šlo o bělocha.

Tisk mezitím spekuloval, že rodinu Oterových vyvraždila zřejmě skupina tří mužů. To Radera naštvalo. Poslal policii anonymní dopis, ve kterém uvedl, že vraždy spáchal on a že to neskončí. „Pokud mě nechytíte, budou umírat další lidé,“ stálo v dopise. Policejní pátrání ale k ničemu nevedlo a na případy se začalo pomalu zapomínat.

Dokonalá vražda?

Wichitský vrah se znovu připomněl až v roce 1977. To Rader 17. března uškrtil 24letou svobodnou matku Shirley Vianovou. Policie si ze začátku vraždu Vianové s činy z roku 1974 nespojovala. Myslela si, že vrah z tehdejší doby se buď odstěhoval, nebo je třeba ve vězení za jiné činy. Proč se Rader odmlčel? Zřejmě to mělo souvislost s narozením jeho syna a dcery...

Nancy Foxová.

9. prosince stejného roku BTK udeřil znovu. Sám pachatel čin označil za „dokonalou vraždu“. Rader se vloupal do domu 25leté Nancy Foxové, přeřízl telefon a vyčkával, až se vrátí domů. „Vešla dovnitř. Samozřejmě netušila, že tam je. Pak jí napadl,“ řekl v britském dokumentu ze série Born to Kill? šéf wichitské policie z té doby Richard Lamynyon. Rader Foxovou dlouho škrtil páskem od kalhot.

Druhý den policii sám oznámil vraždu. Detektivové si začali všechny činy spojovat a uvědomovali si, že mají „na krku“ sériového vraha. O dva měsíce později dostala místní televizní stanice KAKE dopis, v kterém se vrah podepsaný BTK hlásil k vyvraždění rodiny Oterových a k zabití Brightové, Vianové a Foxové a ještě jedné neznámé oběti. Vyžadoval v dopise pozornost médií a na závěr nakreslil zavražděnou Foxovou v posteli.

Wichitská policie začala na případu spolupracovat s FBI. Jinak klidné město bylo vyděšené, raketově stoupl prodej zbraní a zámků. BTK se ve vzkazech dál policii posmíval, ta tápala. „Klidně si dával dlouhé pauzy. A my mohli jen čekat na další oběť. Nic jiného a to je na tom to smutné,“ přiznal šéf policie Lamynyon.

Sousedka

BTK měl na konci roku 1977 sedm známých obětí. Poté se odmlčel na šest a půl roku. V té době pracoval pro soukromou bezpečností agenturu a instaloval zabezpečovací zařízení. Mnoho z nich do domů, kde si je majitele objednali ve strachu před BTK. Znovu udeřil až 27. dubna 1985, více jak 11 let po první vraždě. To pracoval na „projektu“ jménem Marine Hedgeová. „Projekt“ nazýval lidi, které dlouho sledoval a rozhodoval se, zda je zavraždí.



Marine Hedgeová byla Raderovou sousedkou.

Třiapadesátiletá Hedgeová byla Raderovou sousedkou, bydlela jen čtyři domy od něj. 27. dubna zmizela beze stopy z domu. Policie našla budovu otevřenou a uvnitř přeřezaný telefon. Rader si na tu noc připravil dokonalé alibi - byl na skautském táboře. Na vraždu si rychle „odskočil“. „Strčil jsem ji do kufru auta a odjel ke kostelu Luteránské církve,“ vyprávěl Rader. Uvnitř kostela si její tělo nafotil. Mrtvolu Hedgeové objevili devět dní poté v křoví u silnice.



Vicki Wegerleová.

BTK vraždil opět 16. září 1986, když uškrtil punčochami 28letou Vicki Wegerleovou. Policii měla opět prázdné ruce a musela doufat, že příště udělá BTK chybu. Příště bylo až 19. ledna 1991, téměř přesně 17 let po prvních vraždách. Patnáctiletý chlapec při venčení psa našel uškrcené tělo 62leté Dolores Davisové. „Potom se nad BTK prakticky slehla zem,“ řekl šéf policie Lamynyon.

Co se stalo s vrahem?

Plynuly roky a Wichita na svého sériového vraha začala zapomínat. „Každý měl nějakou teorii, co se s ním stalo. Já si říkal, že pokud nezemřel, tak že žije stále mezi námi. Ale že už zestárl a stáhl se do ústraní,“ líčil Lamynyon. Rader své činy prožíval v mysli znovu a znovu, z každého místa si odnesl mnoho „suvenýrů“, které mu vraždy připomínaly. Měl je schované ve stromu za svým domem.

Rader se od roku 1991 stal úředníkem, měl kontrolovat městské vyhlášky. S pravítkem v ruce měřil trávu před domy, či dával pokuty, když lidé neměli psa na vodítku.

30 let po vyvraždění rodiny Oterových se BTK znovu ozval. Devětapadesátiletý Rader se prostě musel v roce 2004 připomenout, jeho pýcha mu nedala pokoj. Přitom případ 10 vražd z let 1974-1991 už byl dávno „mrtvý“, nikdo na něm nepracoval. „Zavolal mi tehdejší šéf policie a řekl mi: Tomuhle neuvěříte! Právě se nám ozval BTK. Odpověděl jsem mu, že si ze mě dělá legraci. Ne, tohle musíte vidět,“ líčil Lamynynon.

Ten si nejdříve myslel, že se v BTK něco zlomilo a začal svých činu litovat. „Jenže byla to jen arogance. Představoval čiré zlo.“ Vrah si začal s policí a médii hrát. Posílal jim instrukce, ať se dostaví na určitá místa ve městě, kam dával krabičky od cereálií a uvnitř byly panenky, naaranžované do pozic obětí BTK. Někdy přidal i šperky obětí.

Jedna z panenek, které poslal BTK.

BTK se přes inzerát v novinách policie zeptal, zda může s nimi komunikovat pomocí disket. A chtěl upřímnou odpověď, zda to bude pro něj bezpečné. Policie mu odpověděla, že ano. BTK poslal disketu a počítačoví experti policie okamžitě zjistili, že soubor byl vytvořen v programu registrovaném na Luteránskou církev, a že člověk, který soubor editoval, byl na počítači přihlášen jako „Dennis“.

Prezident kongregace

Dennis Rader byl prezidentem kongregace Luteránské církve v Severní Wichitě. 25. února 2005 jeho automobil obklíčily vozy agentů FBI a ATF. Policistům při výslechu pak řekl: „Tak jste mě dostali.“ Na otázku, ať řekne, kdo je, odpověděl: „Jsem BTK:“ V následujících 48 hodinách vypovídal 33 hodin.



Policie zatýká Dennise Radera.

Dennis Rader byl 18. srpna 2005 odsouzen k deseti doživotním trestům. Nejdříve smí být propuštěn 26. února 2180.

Vrahem BTK se částečně inspiroval Stephen King v povídce A Good Marriage, stejně tak Robert Harris v románu Red Dragon (Červený drak).