Jak z hororu. Ivan Milat mučil mladé evropské ‚baťůžkáře‘ v australské buši

Sourozenci Milatové připomínali spíš malý zločinecký gang než funkční rodinu. Pro otce - imigranta z Chorvatska - a australskou matku, bylo 14 děti prostě příliš mnoho na zvládnutí. Část synů tak měla od dětství potíže se zákonem. Mezi nimi i Ivan, páté dítě, narozený 27. prosince 1944.

Chudá dělnická rodina žila uzavřeně, tak říkajíc pro sebe. Co se stalo doma, doma i zůstalo. Děti měly po okolí pověst malých kriminálníčků, ale časté návštěvy policie na rodinné farmě v Guildfordu k ničemu nevedly. Potrestám je, sliboval jen otec policistům.

Část Milatovy rodiny v 50. letech.

Ivan už od mládí miloval zbraně a lov. Mladík byl často k vidění s řadou pušek, rodina si dokonce na jedné části farmy udělala vlastní střelnici. „Moc jsme si nerozuměli, pořád mě mlátil. Asi proto, že jsem byl slušné dítě,“ řekl australské televizi ABC mladší bratr George.



Posedlý svým vzhledem

Ivan se stal postupně posedlý svým vzhledem. Pracoval na svých svalech, upraven musel být vždy i dům a zahrada. Nikdy ani nepil alkohol. Jakákoliv chybička jeho okolí ho rozčílila. Začal být také velmi dominantní, všechno a všichni museli být pod jeho kontrolou.



Jako teenager nastoupil Milat do místního obchůdku s ovocem. Šanci mu dal šéf Peter Cantarella. „Dělal se mnou asi rok. Ze začátku byl velmi pracovitý,“ řekl majitel obchodu ABC. Pak udělal Cantarella tu chybu, že se stal ručitelem, když si chtěl Milat koupit auto. Jakmile Milat auto dostal, přestal chodit do práce a ani neplatil splátky. Když si Cantarella stěžoval, Milat a jeho bratři začali obtěžovat jeho rodinu. Házeli kameny na dům, později ho vykradli. Nakonec se Ivan a jeho bratrem Bill s Cantarellou poprali.

Ivan Milat v mládí.

„Ivan už jako dítě chodil z průšvihu do průšvihu. Zastavila ho vždy až polepšovna či vězení,“ popsal bratr George. „Velkou část svýho mladýho života strávil Ivan za mřížema.“ Tam ho dostaly většinou drobné krádeže či krádeže aut. Jednou si troufl třeba i na kasárna a odnesl odtamtud vojenský sejf. Policie ho většinou ale velmi rychle chytila.

Ve 30 letech si vzal 17letou dívku

V roce 1971, když mu bylo 26 let, znásilnil dvě stopařky, kterým hrozil nožem. Policii se ho ale nepodařilo usvědčit. O čtyři roky později se Milat seznámil se 17letou dívkou Karen, kterou si nedlouho poté vzal. Ve vztahu se ukázal Milat jako žárlivý despota. Manželku nepouštěl z domu, pokud mu neřekla, kam a proč jde. Ženu zastrašoval a mlátil.



Mezitím pracoval Ivan Milat jako silničář. Zatímco ostatní jeho kolegové po službě v hospodě popíjeli pivo a proháněli místní dívky, on seděl v rohu baru, upíjel colu a četl si knihy o zbraních. V batohu měl sebou vždy obrovský nůž, kterým si krájel jablka. „Ten nůž byl ale tak velký, že by s ním mohl krájet koně,“ řekl tehdejší Milatův šéf Don Bortwick. „Ivan byl ale hlavně samotář.“



Ivan Milat dbal na svůj vzhled.

V roce 1987 došlo k nevyhnutelnému, Karen od něj utekla. „Strašně ho ten rozchod štval. Mohl ale za něj on, mlátil jí. Její máma kvůli tomu na Ivana dokonce zavolala poldy,“ líčil George Milat. 13. července 1989 soud jejich manželský vztah rozvedl. O rok později se začali v australské buši ztrácet turisté. Vynahrazoval si Milat to, že ztratil člověka, kterého mohl ovládat?

Britský turista Paul Onions.

25. ledna 1990 mladý britský turista Paul Onions stopoval na cestě ze Sydney. Usměvavý australský řidič ho oslovil v obchodě u cesty, mladík byl rád, že se sveze. Sednul si dopředu. V jednu chvíli řidič zastavil, hrabal se pod sedadlem a pak vytáhl zbraň. Onions vyskočil z auta a začal od něj utíkat. Ne rovně, ale kličkoval - tak, jak ho to předtím naučili v armádě. Pak začaly kolem něj létat kulky. Jedno z aut jedoucí proti němu zastavilo. Onions byl zachráněn. Řidič odvezl Brita na místní policejní stanici, kde podal výpověď. Ta se stane za čtyři roky klíčovým důkazem při procesu s nejhorším sériovým vrahem Austrálie...

Caroline snila o Austrálii

„Už od 10 let snila Caroline o tom, že se podívá do Austrálie. Proč? To nevím,“ vyprávěla o své dceři Jackquie Clarkeová. Ve svých 21 letech si Britka Caroline Clarkeová sen splnila. V Melbourne potkala podobně starou Velšanku Joanne Waltersovou. Spolu se rozhodly vydat na brigádu - sběr ovoce. Dívky chtěly šetřit, cestovaly proto stopem. Naposledy byly spatřeny 18. dubna 1992, když měly na zádech batoh se spacákem a stanem.

Caroline Clarkeová snila o cestě do Austrálie už od 10 let.

Když ani do konce května Clarkeová nezavolala svým rodičům, začali si v Británii dělat obavy. „Vždy když z rodiny někdo něco slavil, ozvala se. Začali jsme říkat, co se s ní asi mohlo stát,“ popsal otec Ian Clarke. Clarkeovi vyrobili letáky s portréty obou dívek a rozeslali je po australských motelech.



Velšanka Joanne Waltersová.

19. srpna 1992 se vydali dva běžci do lesa Belanglo v Novém Jižním Walesu. Při joggingu narazili na rozkládající se tělo. Když se na místo dostavila první policejní hlídka, nalezli konstáblové Roger Gough a Suzanne Robertsová 30 metrů od mrtvoly další tělo. Detektivové velmi rychle potvrdili, že těla patří pohřešovaným britským turistkám. Waltersová měla 14 bodných zranění - některé v oblasti páteře -, které ji paralyzovaly. Clarkeová byla desetkrát střelena do hlavy.

Speciální tým

Policie sestavila speciální tým, který vedl zkušený kriminalista Clive Small. Jenže policie neměla žádné pořádné stopy ani svědky. Vypracovaný profil vraha naznačoval, že půjde o samotáře, tvrdě pracujícího dělníka, který má rád střelné zbraně. Jeden z tipů tak mířil i na rodinu Milatových. Jenže chyběly důkazy a tak ani nedostali detektivové povolení k domovním prohlídkám.

Deborah Everistová.

V říjnu 1993 nalezl náhodný kolemjdoucí lidskou lebku a několik kostí v odlehlé části lesa Belanglo. Stejně jako v prvním případě našli policisté nedaleko další kostru. Pozůstatky patřily australskému páru Deborah Everistové a Jamesi Gibsonovi. Everistová měla těžce poškozenou lebku, na dvou místech proraženou, měla na ní i řezná zranění. Gibson byl osmkrát pobodán, jedno z říznutí do oblasti krku ho muselo paralyzovat.



James Gibson.

Policie začala tušit, že jde o sériového vraha. Všechny čtyři oběti byly okradeny, některé sexuálně napadeny, jejich věci zmizely. Vrah používal střelnou zbraň a nůž. „Byly tu i náznaky, že byly oběti svázány, což taky vraždy spojovalo,“ řekl detektiv Small. Policie se rozhodla les Belanglo pořádně „pročesat“. Přes 300 policistů se prodíralo hustou australskou buší.



Němka Simone Schmidlová.

1. listopadu 1993 nalezl seržant Jeff Trichter další lebku. Později byl nalezen i zbytek pozůstatků. Ukázalo se, že patří Němce Simone Schmidlové z Řezna, která zmizela 20. ledna 1991. Měla nejméně osm bodných zranění, některé paralyzující páteř. Na místě objevu lebky Schmidlové bylo nalezeno i oblečení, které pařilo jiné zmizelé německé baťůžkářce Anje Habschiedové.



Gabor Neugebauer a Anja Habschiedová.

Její tělo a tělo jejího německého přítele Gabora Neugebauera bylo objeveno o tři dny později. Habschiedová byla bez hlavy, ta se nikdy nenašla. Neugebauer měl v hlavě 6 střelných zranění.

Mučil je a nechal žít déle

Policie zjistila, že vrah postupně utrpení svých obětí zvětšoval. Nechal je žít déle, mučil je a znásilňoval. V listopadu 1993 se zoufalá policie obrátila na veřejnost. Obdržela přes 5000 telefonických hovorů. Jedním z volajících byl Brit Paul Onions, který si uvědomil, že i k jeho přepadení došlo v lednu 1990 v lese Belanglo.

Les Belanglo, hřbitov Milatových obětí.

Onions byl tou dobou už dávno zpátky doma. Policie mu ale zaplatila cestu a on se vydal do Austrálie. Detektivové mu předložili fotky podezřelých. Onions muže, který ho napadl, poznal. Byl to Ivan Milat. Kriminalisté zjistili, že Milat nebyl v době vražd v práci, měl vždy volno.



22. května 1994 dostala policie povolení k domovním prohlídkám u Milata a jeho rodiny. Za úsvitu obklíčila Milatův dům skupina policistů oblečených v černém s neprůstřelnými vestami, vyzbrojená brokovnicemi a samopaly pod vedením detektiva Smalla.



V 6.36 podle serveru Daily Mail policejní vyjednavač Wayne Gordon vytočil číslo Ivana Milata. Policisté věděli, že uvnitř domu má velké množství střelných zbraní, proto ho chtěli dostat ven. Gordon s Milatem vyjednával dlouhých 30 minut, než se ho podařilo přesvědčit, aby se vzdal.



Policie našla některé věci patřící obětem i ve zdech domů.

Policie pak v jeho domě a v domech jeho příbuzných zabavila 300 věcí, mnoho z nich bylo identifikováno jako patřící sedmi obětem. Kromě toho policisté našli neuvěřitelný arsenál zbraní, který by se spíše hodil menší armádě.



Prasynovec vraždil v lese Belanglo

27. července byl Milat odsouzen k sedmi doživotním trestům a osmnácti rokům za mřížemi bez možnosti propuštění. Jeho případ dodnes budí emoce, protože na začátku 90. let zmizelo v Austrálii více baťůžkářů a dalších mladých lidí, než se našlo. Je tak možné, že měl Milat na kontě víc než sedm obětí. „Podle mého jsou nejméně tři nebo čtyři vraždy, které Milat spáchal, ale nemáme pro to důkazy,“ řekl kriminalista Small.

Policie našla i tenhle snímek - Ivan Milat na něm nese spacák Deborah Everistové.

Milat nikdy nepřiznal vinu a ve vězení čas od času proti něčemu protestoval. V lednu 2009 si na protest proti svému věznění uřízl malíček, který chtěl zaslat Nejvyššímu soudu. O dva roky později si hladovkou chtěl vymoci získání herní konzole Playstation, zhubnul 25 kilo, ale nic nezískal.



Ivan Milat po zatčení s policisty.

V roce 2010 se Milatův 17letý prasynovec Mathew rozhodl příbuzného napodobit a zabil v lese Belanglo sekerou stejně starého Davida Aucherlonieho. Komplic Cohen Klein všechno točil na video. Mathew Milat dostal od soudu trest 43 let vězení.

Činy Ivana Milata se v roce 2005 volně inspiroval i australský horor Wolf Creek.

„Caroline nám pořád chybí. Při jakékoliv rodinné oslavě to cítíte. Vzala by si někoho? Měla by děti? Je to smutné přemýšlení,“ řekl stanici ABC otec Caroline Ian Clarke.