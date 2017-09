Díky Dlouhým stráním objevují turisté celé údolí Desné

LOUČNÁ NAD DESNOU (Olomoucký kraj) Máme radost, že počet turistů roste každým rokem. Upřímně je třeba říct, že je to hlavně díky přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně. Exkurze na jeden ze sedmi divů Česka přilákají do obce každoročně asi 80 tisíc lidí. To je slušný základ a potenciál pro růst služeb v celém okolí – od hotelů přes restaurace až po zábavu. A umíme jej využít.

Právě zábavná část je u nás, myslím, na hodně vysoké úrovni, hlavně díky středisku Kouty. Nabízí nejen zimní vyžití, ale taky první šestisedačkovou lanovku v republice, discgolf, bike park, nejdelší sjezd na horských koloběžkách v Česku nebo rozhlednu a naučnou stezku zdejší krásnou přírodou. Větší zájem o služby evidují i místní hoteliéři, pronajímatelé chat nebo provozovatelé restaurací. Je to vidět na tom, jak se obrací nabídka a poptávka po zaměstnání. Dříve mladí lidé z regionu odcházeli, protože neměli kde pracovat. Teď každý druhý penzion a hotel hledá kuchaře nebo číšníka, a už ne za tak mrzký peníz jako dříve, protože pokud dnes chce podnikatel sehnat kvalitní pracovní sílu, musí za ni slušně zaplatit. Takže věřím, že to bude důvod, aby další mladí neodcházeli a naopak se vraceli domů, protože tady najdou – kromě ideálního životního prostředí – taky dobrou práci.

Když už jsem narazil na životní prostředí: právě to bývá argument některých rádoby ekologů, kteří by nejraději do Jeseníků nepustili ani jednoho člověka, snad jen skupinové výpravy s doprovodem. Samozřejmě přeháním, i když názory některých ekologických organizací k tomu nemají daleko. Já jako bývalý záchranář horské služby to vidím přesně naopak: příroda se musí co nejvíce otevřít, ale jen pěším turistům a cyklistům, abychom mohli lidi naučit, jak se na horách chovat. Oni to už dávno neumí, jsou zvyklí všude vyjet autem a pak to podle toho vypadá. Kdo si sám vyšlápne třeba na Medvědí horu nebo na Lysou horu (ano, Lysou horu máme i v Jeseníkách, jen je zhruba o polovinu nižší než ta beskydská), panenská příroda ho natolik okouzlí, že si nedovolí nechat v lese liškám láhve od minerálky...

K přírodě, energetikům a podnikatelům se snaží svým dílem přispět i obec. V centru jsme vybudovali krásné dětské hřiště, které bývá každý den tak plné dětí turistů, že ho místní vyhledávají hlavně v podvečer nebo mimo sezonu. Rozhodli jsme se proto připravit našim občanům hezkou slavnost Letní dny Loučné, ale i tady výsledek předčil naše očekávání. Celou akci si zabezpečujeme a organizujeme jen my zaměstnanci obecního úřadu, včetně financování – letos jsme získali od kamarádů sponzorů 300 000 korun. Všem moc děkuji, díky osobnímu nasazení lidí získává akce stále větší popularitu a – opět – láká turisty. Vždyť jen letos jsme měli na slavnostech kolem pěti tisíc lidí, což je trojnásobek obyvatel Loučné i se všemi přilehlými částmi. A to potěší.