Svatý Hubert broky do Prahy 1 neposílá

PRAHA 1 Asi málokoho překvapí, že v Praze 1 není žádná myslivecká honitba. Myslivce potkáte v centru hlavního města ještě méně častěji než ducha rabího Löwa, tudíž situace, že by někdo střílel třeba tetřevy u Staroměstského orloje, je prakticky vyloučena.

Přesto však i v naší městské části nějaké to zvířectvo máme. Teď nemám na mysli ty, kteří se k nám jezdí do němoty opít a pak odhazují veškeré civilizační návyky. Píši o skutečné fauně, jež si žádá péči a ochranu.

Parky a další zelené plochy v Praze 1 neohromují svojí rozlohou. Jsou však výborně udržovány. To je pravda nikoli kvůli tomu, že to píše starosta, ale díky práci Jindřicha Pavliše, který je na slovo vzatým odborníkem, dlouholetým praktikem – a ejhle, také myslivcem. Snad právě tento obor, který vystudoval, u něj posléze rozvinul cit pro vše živé, což se promítá do jeho práce v naší městské části.

Ze zahrad, parků a dalších zelených ploch v Praze 1 bych, z hlediska autentické přírody, „vypíchl“ zejména Petřín. Pochopitelně, není to žádný prales (takovému riziku zamilované, toužící po polibku u sochy K. H. Máchy, skutečně vystavovat nemůžeme), avšak přesto má poněkud přírodnější nádech než třeba vzorně upravená Františkánská zahrada. Žijí tam zajíci, bažanti, sojky, veverky... I oni jsou u nás v centru metropole doma. Čtyřnohými divokými prasaty (jako například na Černém Mostě) sice sloužit nemohu, avšak občas se najde nějaké to dvounohé, což je pak práce pro úplně jiné složky, než jsou myslivci.

Ještě nedávno jediná kanonáda, které se fauna v Praze 1 bála, souvisela s ohňostroji. Jejich odpalování se nám však díky tlaku na pražský magistrát povedlo zredukovat na nezbytně „nutnou“ míru (oficiální ohňostroje), takže v současnosti si zvířátka v naší městské části žijí docela spokojeně.

A přiznám se, že zejména po některých jednáních našeho zastupitelstva jim docela závidím.