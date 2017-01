‚Tato země není jen pro Čechy‘. Historik čelil urážkám, univerzita se ho zastala

Podle Spurného si nelze myslet, že země, v níž žijeme, náleží etnicky pouze Čechům. Připomněl, že české území vždy obývala pestrá směsice národností a uzavírání se před migrací může vést spíše k zániku českého národa.

Matěj Spurný (37) Absolvoval mezinárodní a teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a moderní dějiny na Humboldtově univerzitě v Berlíně.





Vyučuje hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Zaměřuje se na moderní sociální dějiny, dějiny moderních evropských diktatur, moderní nacionalismus a multietnicitu v českých zemích ve 20. století. Je autorem nebo spoluautorem publikací o vztazích české společnosti a politických elit k národnostním tématům (např. Nejsou jako my, Bijeme na poplach!).



Po zveřejnění rozhovoru se na facebookovém profilu časopisu Týden i na osobním účtu historika objevila vlna negativních komentářů plných výhrůžek a nadávek. Univerzitu tyto skutečnosti přiměly k tomu, aby svého vyučujícího veřejně podpořila.



Útok na svobodu

„S názory Dr. Matěje Spurného lze samozřejmě polemizovat, nesouhlasit a proti nim argumentovat, nicméně s plným respektem k jeho osobě, jeho názorům a jeho osobní zkušenosti. Dr. Matěj Spurný má naši plnou podporu,“ stojí ve společném prohlášení Filozofické fakulty a Ústavu hospodářských a sociálních dějin, v němž historik coby člen Semináře sociálních dějin působí.

Reakce na zmiňovaný rozhovor prý svědčí o návratu metod, které v minulosti provázely největší lidské tragédie. Univerzita je tak chápe jako útok na svobodu bádání a vyjádření.

„Ačkoliv můžeme různě historicky vykládat válečné přesuny a likvidaci lidí, poválečný odsun Němců, stalinský teror nebo různé vlny emigrace, sotva lze přistoupit na to, že se vedle kultivované polemiky a souhlasných či kritických stanovisek opět stanou ‚normálními‘ výhrůžky fyzickou likvidací, rasistické nadávky nebo zveřejnění fotografií dětí Dr. Matěje Spurného,“ píše se rovněž ve vyjádření podepsaném děkankou fakulty Mirjam Friedovou a ředitelem ústavu Michalem Pullmannem.

Nechtěná oběť

Spurný, specialista na moderní nacionalismus a dějiny moderních evropských diktatur, je podle svých slov rád, že instituce prohlášení vydala. K incidentu se ale nechce blíže vyjadřovat, neboť si myslí, že někteří lidé zažívají v podobném ohledu mnohem horší věci.

„Radikální antihumanistické názory i hrubé způsoby mají společenskou i politickou podporu. Rád se k problematice vyjádřím na obecné rovině, k vlastnímu případu ale nebudu sdělovat žádné další informace. Zejména proto, že bych se nerad situoval do pozice oběti čehokoliv, tak zlé to opravdu nebylo a není,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Muslimské škatulky

V rozhovoru pro časopis Týden Spurný mimo jiné řekl, že v případě, kdy Češi vsadí pouze na to, co sami vyprodukují, povede vše postupně k záhubě. „Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že téměř všechny kulturní hodnoty vznikly prolínáním kulturních vlivů a často i aktivitou lidí, kteří třeba ani nemluvili česky. Bez velké inspirace a prolínání velké hodnoty nevznikají. Není asi náhoda, že po roce 1945 v české kotlině mnoho velkého nevzniklo.“

Čechům podle něj chybí sebedůvěra a nedovedou si představit, že by společně měli tvořit stát, který by byl multietnický a zároveň vícejazyčný. „Nemůžeme si myslet, že jsme si tím (vyhnáním Němců – pozn. redakce) vysloužili na věky věků nějaký právní nárok na to, že tahle země bude etnicky pouze Čechů. Je to země na jejíž kultivaci se v historii podílely nejrůznější společnosti nejrůznějších jazyků a náboženských vyznání a není nic špatného, když tomu tak bude i nadále.“

Migraci mimoevropských obyvatel považuje za uměle a účelově vyvolanou hysterii, která brnká na struny nesebevědomí. „Dnes máme obraz muslima, který v podstatě splývá s teroristou, a jistě budeme svědky dalších zaručeně ověřených zpráv, že to jsou násilníci a nevděčníci. To jsou škatulky. Stačí počkat, až nám někdo z nich něco provede, a budeme mít další důkaz, že předsudky jsou pravdivé,“ řekl v rozhovoru.