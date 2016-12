Trendem Vánoc je výzdoba z lesa. Barvou letošních svátků je zelená

Aktuálním trendem ve vánoční výzdobě je především skromnost a přírodní materiály. Nejcharakterističtější barvou letošních Vánoc jsou odstíny zelené, hnědé a šedé. Pomalu se již ustupuje od přehnané zdobnosti, třpytek, výrazných pentlí a výzdoba se skládá především z tradičních rostlin.

„Samozřejmě jehličí, které je lehce dostupné. Pak se jedná o různé cesmíny, tisy, jmelí a vše, co právě roste venku ,“ dodává Beata Alexová, majitelka květinářství Plevel. „Ve výzdobě méně znamená více, ale nikoli co se týče množství. Jde spíše o uspořádání. Jednoduchá větvička ve váze je mnohem hezčí než lilie z Afriky. Současným trendem je ekologie a přemýšlení nad původem rostlin. Doufám, že se však nebude jednat o pouhý trend, ale stane se to tradicí,“ řekla Lidovým novinám Alexová, studentka malby na pražském UMPRUM, která před dvěma lety založila květinářství Plevel jako alternativu k běžným květinovým vazbám.

„Jedná se o projekt na pomezí výtvarna a květinářství,“ říká osvých květinových vazbách, věncích a nejrůznějších přírodních dekoracích, pro něž využívá české a sezonní rostliny.



Stačí jít na procházku

Ve svém portfoliu má kromě narozeninových a svatebních kytic také již spolupráce s několika obchody a kavárnami, kterým zajišťuje výzdobu. Poslední velkou objednávkou pro ni bylo vyzdobení Kafkova domu v Praze. Na začátku prosince se v něm odehrával umělecký prodejní festival designSUPERMARKET. „Celý vizuál byl svítivě zelený. Proto jsem upustila od vymýšlení složitých květinových kreací a v celém prostoru jsme rozvěsili obrovské koule čerstvého jmelí,“ popisuje Alexová.

Jak si tedy vyzdobit štědrovečerní tabuli? „Stačí si zajít na hezkou procházku do lesa a vše si nasbírat sám. Nikdy nemůžete nic zkazit naaranžováním šišek, větviček a mechu,“ doporučuje Alexová. Na svátečním stole by pak neměl chybět věnec, který lze jednoduše vyrobit ze slaměného korpusu a obalit ho jehličím.

Měsíc strávený v teple domova však věnci příliš nesvědčí a na Štědrý den už mohou některé jeho části opadat. Beata Alexová proto doporučuje nechávat věnec přes noc venku nebo nakoupit takový, jehož vzhledu neuškodí, pokud se z něj uschlé větvičky odeberou.

Zakladatelka alternativního květinářství se vazbami snaží připomínat i lidové tradice. Ukazuje tak například na vánoční věnec z čerstvého zeleného jehličí, které má podle pranostik v domě vítat dobré duchy. Naopak přidáním suchých větviček a slámy lidé odeženou duchy zlé.

„Dříve každá kytka měla své místo. Nebyla jen dekorací nebo hezkým dárkem, ale symbolizovala tradici. Dnes lidi už zapomněli, že kytky nejsou jen kytky, ale mají mnoho dalších využití a spousta z nich jsou i léčivky,“ říká Alexová.

Vánoční květiny i kokedamy

Sváteční výzdoba se dále skládá z věnce na dveřích, výzdoby v okně z jehličí a jmelí. „Lidi však chtějí i něco netradičního, takže zcela běžné jsou i vánoční kytice,“ říká Beata. Uvázat bohatý pugét na sváteční tabuli v zimním období se může zdát nemožné. Přece jen tuzemská příroda je chudší, alespoň pokud jde o barevnost.

„Rostou různé keře, jehličnany, větvě porostlé lišejníky nebo si některé větvičky nechám nakvést,“ dělí se o inspiraci na uvázání zimní kytice na sváteční stůl Beata Alexová. Vánoční tabuli lze zpestřit nastříhanými jehličnatými trojnožkami.

Ve svém projektu letos připravovala i závěsné japonské kokedamy s jehličnany jako alternativu k vánočnímu stromku. Kořeny rostliny jsou obaleny v mechové kouli, za kterou mohou být zavěšeny kdekoli v domácnosti a levitovat nad svátečním stolem nebo u oblíbeného domácího křesla.