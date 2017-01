Trump tlačil na šéfa správy parků. Chtěl důkaz, že na inauguraci přišlo více lidí

Donald Trump si v sobotu ráno po své inauguraci našel čas na telefonát řediteli Národní správy parků Michaelovi T. Reynoldsovi. Nový prezident se s Reynoldsem nechal osobně spojit, protože od něj chtěl důkaz o tom, že na jeho inauguraci se sešel větší dav, než se psalo v médiích, informoval The Washington Post. Informace o velikosti davů také sdílel oficiální twitterový účet správy parků, která spadá pod americké ministerstvo vnitra.

Během rozhovoru Trump údajně Reynoldsovi nařídil, aby sehnal další fotografie davu před washingtonským Kapitolem. Trump si prý myslel, že by tak mohl veřejnost přesvědčit v tom, že média lhala a že se na jeho inauguraci skutečně sešel nadprůměrně velký počet lidí.

Trump na Reynoldse měl údajně tlačit, on sám se ale k situaci nevyjádřil. „Národní správa parků nekomentuje interní záležitosti jako konverzace se státníky,“ řekl její mluvčí Thomas Crosson.

The Washington Post vycházel ze tří zdrojů, které o rozhovoru mezi Trumpem a Reynoldsem věděly, ale kvůli jeho citlivému charakteru požádaly o anonymitu. K rozluštění případu na Twitteru autorům gratuloval například komentátor a zpravodaj americké televizní stanice MSNBC Christopher Hayes, který se o něm také doslechl, ale nepovedlo se mu ho potvrdit.

I'd been trying to break this story but couldn't confirm. Tip of the cap to @ktumulty and @eilperin https://t.co/81E7OUxJol — Christopher Hayes (@chrislhayes) January 27, 2017

Zástupkyně mluvčího Bílého domu Sarah Sandersová o telefonátu řekla, že jen ukazuje na to, jak je Trumpův způsob jednání „tak přímý, stále v kontaktu“ a není to člověk, co by „posedával a čekal, namísto toho něco dělá a zařídí si, co potřebuje“. Podle Sandersové je to jeden z důvodů, proč je Trump prezident a Hillary Clintonová prohrála.

Válka s médii a zákaz twitteru ministerstva

Trump ještě v den telefonátu mluvil před CIA, kde mimo jiné prohlásil, že s médii „vede dlouhodobou válku“ a jsou jedni z „nejvíce neupřímných lidí na světě.“ Použil právě příklad účasti na jeho inauguraci. Podle něj to vypadalo, že se před kvůli němu ve Washingtonu sešel milion lidí, možná i milion a půl, zatímco nejmenovaná televizní stanice ukazovala fotografii kde „nebyl prakticky nikdo“. „A byla to lež,“ řekl členům CIA. „Chytili jsme je při velké lži.“

Stejně později mluvil i jeho mluvčí Sean Spicer, podle něho byly „snahy zmenšit nadšení z inaugurace ostudné a špatné“. Na tiskové konferenci řekl, že Trumpův dav byl „největší v historii inaugurací“. Experti se ale shodují, že dav rozhodně nebyl větší, než třetina toho, který se účastnil inaugurace Baracka Obamy v roce 2009.

Reynolds Trumpovi nakonec další fotografie sehnal, ty však nedokázaly, co potřeboval.

Porovnání fotek z inaugurace exprezidenta Baracka (vlevo) Obamy a Donalda Trumpa (vpravo).

Twitterový účet Národní správy parků přilákal mediální pozornost, když sdílel fotografie porovnávající davy na Trumpově inauguraci s těmi na Obamově. To podle webu televize CNN vyústilo v dočasný zákaz další komunikace nejen pro Twitter správy parků, ale i ministerstvo vnitra, pod které spadá.

To inspirovalo řadu neoficiálních „alternativních“ účtů, které tvrdí, že reprezentují názory například Agentury pro ochranu životního prostředí, NASA, nebo různých regionálních správ parků. Velká část z nich přilákala statisíce sledujících.