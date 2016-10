Po mezinárodním vyšetření incidentu volaly v neděli tisíce lidí, kteří se shromáždili před budovou OSN v Saná. Vlivný jemenský exprezident vyzval stoupence šíitské vlády k mobilizaci.



Nálet podle představitele OSN v regionu Jamieho McGoldricka zabil více než 140 smutečních hostí na pohřbu otce člena povstalecké šíitské vlády v Saná. Zraněno bylo dalších více než 525 lidí. Povstalci z masakru obviňují arabskou koalici, která však uvedla, že žádný letecký útok na shromáždění více lidí v sobotu v Saná nepodnikla.

„Bezpečnostní spolupráce se Saúdskou Arábií není bianco šekem. Ve světle tohoto a dalších nedávných incidentů (v Jemenu) jsme zahájili okamžité přehodnocení naší již nyní výrazně snížené podpory koalici vedené Saúdskou Arábií,“ citovaly v neděli tiskové agentury mluvčího americké bezpečnostní rady Neda Priceho.

Raketa vypálená z letadla zasáhla a zničila budovu, v níž se právě konal pohřeb otce ministra vnitra. Mezi oběťmi je podle nejmenovaných vládních představitelů řada vojenských a bezpečnostních činitelů povstalecké vlády. Tisíce Jemenců, řada z nich ozbrojených, v neděli volaly po důkladném mezinárodní vyšetření krveprolití, které mnohým z nich vzalo příbuzné. „Hledali jsme v budově i nemocnicích od (soboty) odpoledne do dnešního úsvitu, ale po všech těch útrapách jsme se dozvěděli, že je mezi mrtvými,“ řekl v neděli agentuře Reuters jeden z obyvatel Saná Ahmad Abú Tálib.



Výzva k mobilizaci proti Saúdům

Bývalý jemenský prezident Alí Abdalláh Sálih, který má stále značný vliv v armádě a je klíčovým spojencem šíitského hnutí, v neděli vyzval k mobilizaci a eskalaci útoků proti Saúdské Arábii.“Vyzývám všechny syny tohoto národa...aby se této agresi vší silou postavili a přišli do přední linie,“ prohlásil Sálih v projevu přenášeném televizí. „Ministerstvo obrany a vnitra i vedení armády musí učinit nezbytné kroky k bojové připravenosti na hranici (se Saúdskou Arábií),“ dodal. Sálih vládl zemi s přestávkami 33 let do roku 2012.



Koalice vydala v noci na neděli prohlášení, v němž vyjádřila soustrast rodinám obětí této události a dala najevo zájem připojit se při vyšetřování incidentu k americkým expertům. „Bezodkladné vyšetření bude urychleno... a tým vyšetřovatelů je připraven využít znalecký posudek americké strany,“ uvádí se v textu.

„Vyšetřovatelé budou mít přístup k údajům týkajícím se vojenských operací v daném sektoru a jeho okolí a výsledky budou zveřejněny okamžitě po skončení vyšetřování,“ slíbila rovněž koalice.

Konflikt v Jemenu začal v březnu roku 2014, kdy šíitští povstalci s podporou Íránu obsadili metropoli Saná a začali zabírat další území na západě a jihu země. Loni v březnu do konfliktu vstoupila arabská koalice pod vedením Saúdské Arábie. Hájí zájmy jemenské vlády, která se nejprve uchýlila do exilu v saúdské metropoli Rijádu a loni se usadila v Adenu na jihu Jemenu. Podle OSN již v bojích zahynulo přes 10.000 lidí, většinou civilistů.