Veterináři potvrdili druhý případ ptačí chřipky u uhynulé labutě v Praze

„Právě jsme obdrželi protokol o výsledku laboratorního vyšetření, kdy byl potvrzen u uhynulé labutě nalezené na Střeleckém ostrově na Praze 1 virus vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8,“ řekl ČTK Pejchal. První labuť byla nalezená u Pražské tržnice v Praze 7.



V ČR se ptačí chřipka objevila přibližně před dvěma týdny po zhruba deseti letech. Zatím je v Česku sedm ohnisek, přičemž do českého pohraničí zasahují i ochranná pásma okolo polského ohniska v lokalitě města Kudowa Zdrój asi kilometr za státní hranicí.

Většina ohnisek v Česku je na jižní Moravě, jedno je v Lázních Toušeň ve Středočeském kraji a dvě v Jihočeském kraji. Chovatelé mohou dostat od státu za vybité kusy náhradu, musejí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení zvířat. Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.



Pet Center přestalo distribuovat do svých poboček ptáky



Největší síť zverimexů Pet Center přestala kvůli ptačí chřipce distribuovat ptáky do svých prodejen, pozastavila také jejich nákup. Opeřence přestala prodávat ve své pobočce v Praze Horních Počernicích, která spadá do dozorové zóny středočeského ohniska, v ostatních obchodech prodej pokračuje. Řekl to provozní ředitel řetězce Ladislav Kažimír. Síť prodává stovky ptáků měsíčně, skoro polovina z nich jsou andulky, druhé v pořadí zebřičky.

„Vzhledem k vážnosti situace jsme pozastavili distribuci veškerého ptactva,“ řekl Kažimír.

Centrum o výjimku, díky níž by mohlo s ptáky v Horních Počernicích dál obchodovat, zatím veterináře nepožádalo. „A to vzhledem k administrativní i časové náročnosti získat tento dokument. Do budoucna určitě plánujeme problém řešit v případě, že by opatření trvalo déle než předběžně deklarovaných 30 dní a týkalo se také více našich prodejen než této jediné,“ dodal ředitel.

Lidé by ale neměli rozdíl v pobočkách poznat. „Vzhledem k počtům zvířat, která v prodejnách aktuálně máme, by vážnější výpadky v horizontu 30 dní hrozit neměly,“ řekl Kažimír.

Pet Center má zhruba 150 poboček. Ročně firma obslouží 2,7 milionu lidí. Řetězci předloni vzrostly tržby o 16 procent na 767 milionů korun. Zisk klesl o pět procent z 10,3 milionu korun v roce 2014.