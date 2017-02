USA zabily v Sýrii v lednu více civilistů než Rusové, spočítal web

Letecké útoky koaličních sil vedly v lednu ke smrti 254 syrských obyvatel, napsal server Airwars. Naopak při ruských náletech podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) zemřelo 48 civilistů. Čísla dokresluje i celkový počet náletů, které vedly k civilním obětem, amerických bylo údajně 95, ruských 57.

Statistiky za první měsíc letošního roku kontrastují s tím, jak situace vypadala minulý leden. V té době ruské bombardování zabilo 713 civilistů, což bylo asi čtrnáctkrát více než u amerických letadel. O rok později se ale situace obrátila.

Změna je důsledkem konce obléhání Aleppa. Při utahování „smyčky“ kolem města tam v měsících před koncem minulého roku bombám ruských letounů podlehly tisíce lidí. Jenže po dobytí poslední velké bašty rebelů se úsilí Rusů zmenšilo.

Opačný trend je zřejmý u Američanů, kteří zvýšili tlak na rebelskou frontu an-Nusrá na západě Sýrie a především na hlavní město Islámského státu (IS) v Sýrii Rakku. Příkladem může být 21 náletů během jednoho dne na začátku února. Přičemž ty se do statistiky z úvodu ani nepočítají. Krom toho americká letadla zvýšila svou aktivitu i v iráckém Mosulu, kde se armáda chystá zaútočit na západní část města v držení džihádistů.

Lednové civilní ztráty v Sýrii vinou koaličního bombardování jsou zdaleka největší za posledního dva a půl roku, tvrdí web Airwars. Julien Barnes-Dacey z think tanku European Council on Foreign Relations předpokládá, že se bude tento trend dále prohlubovat pod prezidentem Trumpem. Obzvláště pokud splní slib o větším zapojení v boji proti IS a aplikuje plán na porážku teroristů, který mají armádní velitelé vymyslet do konce února. Je totiž pravděpodobné, že povede k uvolnění pravidel pro zapojení armády USA v Sýrii a Iráku.