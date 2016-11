Potopená plavidla ležela desítky let opuštěná na dně Jávského moře jako tichá připomínka tvrdých bojů z druhé světové války.

Teprve v roce 2002 objevili neporušené vraky, ležící zhruba sto kilometrů od indonéských břehů, amatérští potápěči.

Tři nizozemské lodě se potopily v roce 1942 během bitvy v Jávském moři

Když se ale nyní na místo vypravila expedice, připravená k blížícímu se 75. výročí bitvy v Jávském moři, plavidla na dně nenašla. Sonary ukázaly jen otisky vraků na mořském dně. Lehké nizozemské křižníky De Ruyter a Java se ztratily úplně, z torpédoborce Kortenaer zbylo jen torzo.

Plavidla byla přitom prohlášena za nedotknutelný válečný hrob a vzpomínku na 2200 obětí, které zahynuly při bitvě v Jávském moři. Nizozemci proto zahájili vyšetřování.

„Tito lidé by zasloužili odpočívat v pokoji,“ řekl k případu Theo Vleugels, ředitel nizozemské nadace, která pečuje o válečné pomníky.

Rozkrádání běžnou praxí

Do věci se vložila i nizozemská vláda. „Snažíme se zjistit, co se s plavidly stalo,“ citoval britský list The Guardian z prohlášení nizozemského ministerstva obrany. „Hanobení válečných hrobů je vážným porušením zákona.“

Podle indonéského deníku The New Straits Times existuje silné podezření, že vraky ze dna vytáhli zloději, kteří se chtěli obohatit prodejem kovu. V Jávském moři leží množství podobných vraků a rozkrádání ocelových, hliníkových či mosazných částí se tam stalo běžnou praxí. Některé vraky dokonce zloději trhají výbušninami, aby je potom bylo snadnější ze dna vyzvednout.

Indonéské úřady ovšem odpovědnost odmítají. „Nizozemci nemohou tvrdit, že je za to odpovědná indonéská vláda, protože nás nikdy nepožádali o ochranu těchto plavidel,“ řekl Bambang Budi Utomo, šéf vládního Národního archeologického centra.

Bitva v Jávském moři byla jedním z nejdůležitějších střetů v počátečních bojích o Pacifik a Indický oceán. Námořní síly USA, Velké Británie, Nizozemska a Austrálie se pod společným velením střetly s japonským císařským námořnictvem ve snaze zastavit japonskou invazi do Nizozemské východní Indie. To se v roce 1942 ještě nepodařilo, Japonci region ovládli.